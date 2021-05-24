banner462
DÜNYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Gazzeli kadınlar İsrail saldırılarında ağır bedeller ödüyor

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, hedef alınacağı endişesiyle çocuklarıyla birlikte evlerini terk etmek zorunda kalan kadınlar ağır bedeller ödemeye devam ediyor.

Gazzeli kadınlar İsrail saldırılarında ağır bedeller ödüyor

24 Mayıs 2021 Pazartesi 13:22

İsrail'in sınır bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle yüzlerce Filistinli aile evlerinden çıkarak, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'na (UNRWA) ait okullara sığınmak zorunda kaldı.

İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 66'sı çocuk, 39'u kadın olmak üzere 248 Filistinli hayatını kaybetmişti. Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nde 1800 konut yıkılmış, 6 bin 800 konut ise kısmen hasar görmüştü.

Gazze'nin batısındaki en-Nasr semtinde bulunan UNRWA'ya bağlı bir okul da İsrail saldırganlığı sonucu yerlerinden edilen kişiler için sığınma merkezine dönüştürülenler arasında yerini aldı.

Okula çocuklarıyla birlikte sığınan ailelerden biri olan 33 yaşındaki Nur Ali, AA muhabirine yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, merkeze çok yakın bazı alanların İsrail'in hava saldırılarının hedefi olduğunu belirterek birkaç kez çocuklarıyla birlikte şiddetli patlamayla uyandıklarını ve toz dumanları ile patlayan camların altında kaldıklarını söyledi.

Sığınma merkezlerinde her zaman korku ve panik hali hakim

Saldırı zamanında, çoğunluğu çocuk ve kadınların oluşturduğu sığınma merkezlerinde her zaman korku ve panik halinin hakim olduğunu aktaran Ali, yakın alanlara atılan bombaların şiddeti dolayısıyla çocukları korumak için, kapı ve pencere önlerinden uzak tutmaya ve sürekli olarak korkmamaları için teselli etmeye çalıştıklarını ifade etti.

Savaşta en ağır yükü kadınların sırtlandığını vurgulayan Ali, hayatın her alanında zorluklar çektiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çocuklar saldırı esnasında çok korktukları için bir kadın çocukların önünde paniğe kapılmamalı, onları kontrol ederek korkularını yenmelerini sağlamalı. Bununla birlikte evimizden edilmiş ve bir sığınma merkezinde olsak da çocukların yiyeceği, içeceğini temin etmeli ve temizliğini de yapmalıyız."

Sığınma merkezleri temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun beldesine düzenlenen şiddetli saldırılar nedeniyle 3 çocuğuyla Cibalya Mülteci Kampı'ndaki sığınma merkezine dönüştürülen bir okulda kalan 30 yaşlarındaki Rim el-Besyumi de sığınma merkezlerine dönüştürülen okulların genel olarak insanlar için temel yaşam ihtiyaçlarından yoksun olduğunu dile getirdi.

İhtiyaçları konusunda daha özel olan kadınların söz konusu merkezlerde çok daha zor şartlar altında yaşamlarını sürdürdüğüne dikkati çeken Besyumi, "UNRWA okulları, kadınların ihtiyaçlarından ziyade temel ihtiyaçları bile sağlayamıyor." ifadelerine yer verdi.

Beyt Hanun beldesine düzenlenen şiddetli saldırılar sebebiyle aynı okula ailesiyle birlikte lise son sınıfta olan Refif eş-Mısri de sığındı.

"Hava saldırılarının şiddeti nedeniyle sabırsızlıkla beklediğim sınavlara çalıştığım kitap ve defterlerimi alamadım. Sınav sonuçları geleceğimi belirleyecek." dedi.

Yerinden edilmiş kişiler için belirlenen UNRWA okullarındaki durumun, özellikle kadın ve erkek çocuklar için çok zor olduğunu anlatan Mısri, en basit ihtiyaçların bile olmadığını ifade etti.

Mısri ,okullarda yeterli yiyeceğin olmadığını, bununla birlikte yıkanacak yer ve doğru düzgün yatacak bir yeri bile bulunmadığını kaydetti.



AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki cemaate ses bombalarıyla saldırdı İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i Aksa’daki...
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı
AB başkanlarının ilk Türkiye ziyaretinde olumlu atmosferin devamı aranacak AB başkanlarının ilk Türkiye ziyaretinde olumlu...
Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 120milyon'a ulaştı Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 120milyon'a...
İnsanlık tarihinin kara lekesi:Hocalı Katliamı İnsanlık tarihinin kara lekesi:Hocalı Katliamı
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

İsrail polisi cuma namazı sonrası Mescid-i...
İsrail polisi işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’da cuma namazı sonrası cemaate plastik...

Haberi Oku