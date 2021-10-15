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Olta balıkçıları, Kocaeli'de hünerlerini sergileyecek

- 30-31 Ekim'de düzenlenecek 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması'na Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya ve Yunanistan'dan 88 sporcu katılacak

Olta balıkçıları, Kocaeli'de hünerlerini sergileyecek

15 Ekim 2021 Cuma 12:04


Kocaeli Sportif Olta Balıkçılığı ve Doğayı Koruma Derneği tarafından düzenlenen Kocaeli 4. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması, 30-31 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, yarışma Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi desteğiyle Gölcük ilçesinde Yüzbaşılar Sahili mevkisinde düzenlenecek.

Yarışmaya, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Azerbaycan, Hollanda, İngiltere, İtalya, Polonya ve Yunanistan'dan 88 sporcu katılacak.

Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde 30 Ekim'de açılış kokteyli ve seremoninin ardından kura çekilişleri ile 88 yarışmacının her iki etapta yarışacağı sektör numaraları belirlenecek.

İki etap sonunda en çok puan elde eden ilk üç yarışmacı, kadınlar klasmanında en yüksek puanı elde eden yarışmacı ve genel klasmanda en büyük balığı yakalayan yarışmacı kupa almaya hak kazanacak.



AA
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