Suriye Belgeseli Yayınlanıyor Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahramanın 2007 yılında hazırlayıp sunduğu Suriye Belgeseli Yayınlanıyor.

22 Aralık 2019 Pazar 13:10

An itibari ile 22 Aralık 2019 Pazar günü saat 07 de başlayıp 08 de sona Eren ve her gün farklı devri alem belgesel programlarımızın yayınlandığı TGRT Belgesel tv kanalında 2007 yılın da Suriye de çektiğimiz Şam dan Halep e belgeselimiz yayınlanıyor 12 yıl önce Devri alem Belgesel program Ekibi www.devrialem.tv olarak büyük zorluklarla gidip Belgesel Çekimi yaptığımız Suriye de savaş büyük yıkım yaptı tarihi eserler bombalandı milyonlarca insan öldü arşiv belgeleri yakılıp yıkıldı milyonlarca Suriyeli dünyanın dört bir tarafına göç etti bu seher vakti Allah cc dan dua ve niyazımız inşallah Suriye’de barış ve huzur olur Suriye ile ilgili İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com arşivimizde bizzat tarafımdan çekilen 5 saatlik belgesel görüntüler başta olmak üzere bilgi belge ve dökümanlar tarih ve kültür araştırmacıların hizmetinde olduğunu bildiriyorum