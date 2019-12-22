banner462
DÜNYA:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Suriye Belgeseli Yayınlanıyor

Araştırmacı Gazeteci İsmail Kahramanın 2007 yılında hazırlayıp sunduğu Suriye Belgeseli Yayınlanıyor.

Suriye Belgeseli Yayınlanıyor

22 Aralık 2019 Pazar 13:10

 An itibari ile 22 Aralık 2019 Pazar günü saat 07 de başlayıp 08 de sona Eren ve her gün farklı devri alem belgesel programlarımızın yayınlandığı TGRT Belgesel tv kanalında 2007 yılın da Suriye de çektiğimiz Şam dan Halep e belgeselimiz yayınlanıyor 12 yıl önce Devri alem Belgesel program Ekibi www.devrialem.tv olarak büyük zorluklarla gidip Belgesel Çekimi yaptığımız Suriye de savaş büyük yıkım yaptı tarihi eserler bombalandı milyonlarca insan öldü arşiv belgeleri yakılıp yıkıldı milyonlarca Suriyeli dünyanın dört bir tarafına göç etti bu seher vakti Allah cc dan dua ve niyazımız inşallah Suriye’de barış ve huzur olur Suriye ile ilgili İlim kültür tarih araştırmaları Merkezi www.iktav.com arşivimizde bizzat tarafımdan çekilen 5 saatlik belgesel görüntüler başta olmak üzere bilgi belge ve dökümanlar tarih ve kültür araştırmacıların hizmetinde olduğunu bildiriyorum
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Soykırım Dursun Soykırım Dursun
TDGF Çini Kınayan Bidiri Yayınladı TDGF Çini Kınayan Bidiri Yayınladı
Eliz Kreş'den Anlamlı Kutlama Eliz Kreş'den Anlamlı Kutlama
BAKÜ BİLDİRİSİ: TEK MİLLET, TEK MEDYA, 6 DEVLET BAKÜ BİLDİRİSİ: TEK MİLLET, TEK MEDYA, 6 DEVLET
Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık Liderler Zirvesini takip edip belgesel çekimi yaptık
Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek Türk Konseyinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner377

banner149

banner378

Soykırım Dursun
Benin’de kurucuları arasında yer alıp Genel başkan vekilliği yaptığım Türk Dünyasın Gazeteciler Federasyonu...

Haberi Oku