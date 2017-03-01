Suudi Kral 450 ton bagajla döndü

Endonezya' ya resmi bir ziyaret için giden Suudi Arabistan Kralı Salman'ın bagalarının toplam ağırlığı tam 450 ton... Kral'ın eşyaları 27 uçakla taşındı. Bu arada Kral Salman için yoğun bir hazırlığın yapıldığı Endonezya'da Kral'ın geçeceği güzergahlardaki çıplak heykellerin üzerileri de kapatıldı.

Kral Salman'ın bagajı içerisinde değişik ekipmanların yanı sıra Limozin arabalar ve elektrikli asansör aletleri de bulunuyor.

Hafta başında Malezya'yı ziyaret eden Suudi Kralı'nın Endonezyaya aktarılan bagajı ise 27 uçakla taşındı. Kral Salmanın bagajı,Endonezya ziyereti sonrası yapacağı bir kaç günlük tatil için Baliye aktarılacak.

Kral Salman'ın ziyaretinde milyar dolarlık yatırım ve dinsel bağlantıların güçlendirilmesi beklentisindeki Endonezya'da Suudi Kralı'nın kortejinin geçeceği güzergah üzerinde bulunan çıplak heykellerin üzeri kapatılırken Jakartadaki İstiklal Camisi'ne de yeni özel bir tuvalet inşa edildi.

Endonezya gazetelerinin haberlerine göre Suudi Arabistan ekonomik yatırımlarının yanı sıra Endonezyan'ın üç büyük kentinde Arapça eğitim veren enstitüler de açacak.