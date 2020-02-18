Tarafsız Türkmenistan Konferansı

2020 yılını “Tarafsızlık Yılı” ilan eden Türkmenistan’ın bu kararı çerçevesinde Ankara’da bir konferans gerçekleştirildi.

SASAM ve Türkmenistan’ın Ankara Büyükelçiliğinin de katılım sağladığı konferansta tarafsızlık statüsünün esasları ele alındı. Ankara Üniversitesi DTCF’nin Türkmenistanlı öğretim üyesi Prof. Dr. Berdi Sarıyev’in esas konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte ayrıca Türkmenistan’ın geçmişi ve bugünü, Türkmen edebi eserlerinden verilen örnekler yardımıyla ortaya kondu.

BM tarafından “Tarafsızlık” statüsü verilen ilk ve tek devlet olan Türkmenistan’ın bu statüsünün sağladığı faydalar ve avantajlar, konuşmacı ve katılımcılar tarafından dile getirildi.

SASAM Başkan Yrd. Cesurhan Taş’ın etkin fikri katkı ve desteği ile tarafsızlığın pasiflik anlamına gelmediği, Türkmenistan’ın aktif bir tarafsızlık politikası izleyerek bölgesinde huzur, barış ve güvenliğin tesisinde önemli roller üstlendiği belirtildi. SASAM adına toplantıda yer alan Umut Berhan Şen ve Hamid Cangeldi de görüş ve önerileriyle katkı sundular.

Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ile son buldu.



