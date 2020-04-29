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Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığı’nın 25. yıldönümü

Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığı’nın 25. yıldönümü ve 2020 Yılı "Türkmenistan - Tarafsızlığın Ülkesi" yılı münasebetiyle video konferans düzenlendi

Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığı'nın 25. yıldönümü

29 Nisan 2020 Çarşamba 12:29

28 Nisan 2020 tarihinde Türkmenistan’ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosluğu’nun katılımıyla elçilik binasında Türkmenistan'ın Daimi Tarafsızlığının 
25. yıldönümü ve 2020 yılının "Türkmenistan - Tarafsızlığın ülkesi" yılı olarak ilan edilmesi vesilesiyle video konferans Toplantısı düzenledi.
Toplantıya Türkmenistan’ın Türkiye Büyükelçisi İşankuli Amanlıyev ve İstanbul Başkonsolosu Muratgeldi Seyitmammedov, Türkiye Stratejik Düşünce Enstitüsü başkanı Muhammet Savaş Kafkasyalı, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Adem Kula, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar merkezi baş uzmanı Cesurhan Taş, Türkmenistan Büyükelçiliği ve İstanbul Büyükelçiliği çalışanları katıldılar.
Video konferansta Türkmenistan'ın Tarafsızlığının 
25. yıldönümü ve 2020 yılının "Türkmenistan - Tarafsızlığın ülkesi" yılı olarak ilan edilmesi, Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığının önemi hakkında ayrıntılı olarak belirtildi. Ayrıca, Türkmenistan’ın tarafsızlık politikasının tarihi ve önemi, uluslararası ve bölgesel istikrarı güçlendirmedeki rolü, bölgesel ve küresel barış ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasında BM ve uzman kuruluşları ile işbirliği konuları ele alındı, Türkmenistan’ın Daimi Tarafsızlığı’nın politik, ekonomik ve kültürel bağlamda önemi vurgulandı.
Toplantıya katılanlar konuşmalarında Türkmenistan'ın pozitif tarafsızlığının barış, istikrar ve kalkınmayı teşvik etmek için uluslararası bir araç vazifesi gördüğünü kaydettiler.
Video konferansın devamında Ekselansları Türkmenistan Cumhurbaşkanı Gurbangulı Berdimuhamedov'un değerli eserleri hakkında sohbet edildi. Özellikle yakında TÜRKSOY ve Türkmenistan’ın Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından Türkçe olarak yayınlanan Türkmenistan Devlet Başkanı’nın "Atta Vefa da Var, Sefa da" adlı kitabının tanıtımı yapıldı.
Büyükelçilik tarafından düzenlenen video konferans, katılımcılarda büyük ilgi uyandırdı.




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