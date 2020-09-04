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EĞİTİM:
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27 yıl sonra üniversiteli oldu

Pandemi döneminde yeğenine örnek olmak için üniversiteye birlikte hazırlanan Mukaddes Şimşek, 27 yıl sonra üniversiteli oldu. Şimşek, “Eğitimin yaşı yok” diyerek gençlere de önemli bir mesaj verdi

27 yıl sonra üniversiteli oldu

04 Eylül 2020 Cuma 10:31

Kuruçeşme mevkiinde ikamet eden 47 yaşındaki Mukaddes
Şimşek, 27 yıl sonra girdiği üniversite sınavında eşit ağırlıktan aldığı
puanla Türkiye genelinde 348 bin öğrencinin arasına girerek Kocaeli
Üniversitesi (KOÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimini kazandı. Büyük başarıya imza atan evli ve iki çocuk
annesi Mukaddes Şimşek, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan
oğluyla birlikte aynı üniversiteye gidecek.

OĞLUYLA AYNI ÜNİVERSİTEDE
Mukaddes Şimşek 27 yıl sonra gelen üniversite heyecanını şöyle
açıkladı: “Ben aslen Samsunluyum. 1993 yılında Samsun Namık Kemal
Lisesini bitirdikten sonra girdiğin ilk üniversite sınavından 5 puanla 19
Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kaçırdım. Sonrasında ise bir daha
girmedim. Aradan geçen yıllarda evlenip yuvamı kurdum. İki çocuğum
oldu. Kızım Ecrin Naz ortaokul öğrencisi. Oğlum ise Kocaeli Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliğini Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi”

27 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİ
“Kısaca oğlumla birlikte aynı üniversitede eğitim almak beni şimdiden
heyecanlandırdı. Açıkçası bu azmimle gençlere örnek olmak istedim.
Üniversiteye hazırlanmak için yanıma gelen yeğenim ile birlikte
üniversiteye hazırlandık. Hem ona destek olmak hem de 27 yıllık
hayalimi gerçekleştirmek için bende bu sınava hazırlandım. Çünkü
biliyorum ki hayallerin son kullanma tarihi yok. Sonuçlar açıklandığında
ise liseli öğrenciler kadar sevindim. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Ayrıca
bu pandemi dönemini de eğitimle geçirerek adeta bir fırsata çevirmiş
oldum. Hedefimde ise yüksek lisans ve doktora yapmak var”



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