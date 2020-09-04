Pandemi döneminde yeğenine örnek olmak için üniversiteye birlikte hazırlanan Mukaddes Şimşek, 27 yıl sonra üniversiteli oldu. Şimşek, “Eğitimin yaşı yok” diyerek gençlere de önemli bir mesaj verdi

Kuruçeşme mevkiinde ikamet eden 47 yaşındaki Mukaddes

Şimşek, 27 yıl sonra girdiği üniversite sınavında eşit ağırlıktan aldığı

puanla Türkiye genelinde 348 bin öğrencinin arasına girerek Kocaeli

Üniversitesi (KOÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve

Kamu Yönetimini kazandı. Büyük başarıya imza atan evli ve iki çocuk

annesi Mukaddes Şimşek, Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan

oğluyla birlikte aynı üniversiteye gidecek.





OĞLUYLA AYNI ÜNİVERSİTEDE

Mukaddes Şimşek 27 yıl sonra gelen üniversite heyecanını şöyle

açıkladı: “Ben aslen Samsunluyum. 1993 yılında Samsun Namık Kemal

Lisesini bitirdikten sonra girdiğin ilk üniversite sınavından 5 puanla 19

Mayıs Üniversitesi Psikoloji Bölümünü kaçırdım. Sonrasında ise bir daha

girmedim. Aradan geçen yıllarda evlenip yuvamı kurdum. İki çocuğum

oldu. Kızım Ecrin Naz ortaokul öğrencisi. Oğlum ise Kocaeli Üniversitesi

Bilgisayar Mühendisliğini Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi”





27 YILLIK ÜNİVERSİTE HAYALİ

“Kısaca oğlumla birlikte aynı üniversitede eğitim almak beni şimdiden

heyecanlandırdı. Açıkçası bu azmimle gençlere örnek olmak istedim.

Üniversiteye hazırlanmak için yanıma gelen yeğenim ile birlikte

üniversiteye hazırlandık. Hem ona destek olmak hem de 27 yıllık

hayalimi gerçekleştirmek için bende bu sınava hazırlandım. Çünkü

biliyorum ki hayallerin son kullanma tarihi yok. Sonuçlar açıklandığında

ise liseli öğrenciler kadar sevindim. Çünkü öğrenmenin yaşı yok. Ayrıca

bu pandemi dönemini de eğitimle geçirerek adeta bir fırsata çevirmiş