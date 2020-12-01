8 Bin Öğrenci Online Eğitim Alıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

bünyesinde faaliyet yürüten ödüllü gençlik modeli Kılavuz Gençlik Projesi, Covid-19 nedeniyle açıklanan yeni tedbirler doğrultusunda eğitimlerine çevrim içi olarak devam ediyor. 8 bin öğrenci ise çevrimiçi programlara katılıyor. Tedbirler sonrası açılan ara kayıtlara Bilgievi ve Akademi Lise programlarına çok sayıda genç ilgi gösterdi.

ARA KAYITLAR AÇILDI

Alınan son tedbirlerle eğitim faaliyetlerinin online devam edecek olması nedeniyle yüz yüze eğitim kontenjan sorunu ortadan kalktığından ara kayıtlar açılmıştı. Bilgievi ve Akademi Liseler için ara kayıtlar resmi internet sitesi üzerinden online sistem ile gerçekleştirildi. 5 gün süren ara kayıtlarda Bilgievlerine ve Akademi Liselere yeni kayıt alınırken ara kayıt dönemiyle birlikte Bilgievleri’nde ve Akademi Lise’lerde yaklaşık 8 bin öğrenci kayıt yapmış oldu.

DENEME SINAVLARI, REHBERLİK SERVİSİ VE FAYDALI İÇERİKLER

Eğitmenler, Bilgievi ve Akademi Lise öğrencilerine evde kal çağrısına uymaları gerektiğini vurgularken bu süreçte online deneme sınavları yaparak öğrencilerin açığını kapatmayı planlanıyor. Bilgi ve Akademi Lise öğrencilerini kapsayan deneme sınavı tarihleri Kılavuz Gençlik sosyal medya hesapları üzerinden duyurulacak. Bunların yanı sıra pandemi sürecinde alanında yetkin rehberlik uzmanları eşliğinde her an gerçekleştirilecek veli ve öğrenci görüşmeleri ile psikolojik destek sağlanıyor. Online eğitimlere katılarak devam eden öğrenciler sürpriz hediyelerle ödüllendirilerek moral ve motivasyonları üst seviyede tutuluyor.

KILAVUZ GENÇLİK GENÇLERE DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

Salgının başladığı andan bugüne kadar toplumun her kesimine yönelik yardım ve hizmetleri götüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bu süreçte eğitime desteğini hız kesmeden sürdürüyor. Gençlere Ödüllü Gençlik Modeli Kılavuz Gençlik Projesiyle destek verilirken her türlü ihtiyaca karşılık veriliyor. Ayrıca çevrim içi eğitimin en sağlıklı koşullarda gerçekleşmesi için ilgili kurumların teknik altyapısını kuran ve hizmete açan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öğrencilere verilecek takviye ders kitaplarıyla sınava hazırlanmalarına destek oluyor.

VELİLER MEMNUN

Çocuklarının Bilgievi online eğitimlerine katıldıkları için çok memnun olduklarına belirten veliler, “okulun yanında yardımcı olarak Bilgievi programlarının olması bizim için büyük şans” dedi. Veliler Pandemi sürecinde özelikle çocuklarıyla ilgilenen Bilgievi personeline teşekkür ettiklerine ifade ettiler.