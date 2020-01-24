AFAD'dan İlk Yardım Eğitimleri

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, son bir buçuk ayda 45 farklı yerde 7 bin 742 kişiye afet eğitimi verdi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, son bir buçuk aylık dönemde 22 eğitim kurumu, 14 kamu kurumu ve 9 firma olmak üzere 45 farklı yerde toplam 7 bin 742 kişiye afet eğitimi verdi ve tatbikatlar gerçekleştirdi.

AFAD Eğitim Şube Müdürlüğünün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, afet anındaki doğru davranış biçimleri, çök kapan tutun uygulaması, sedye ile yaralı taşıma, ipler düğümler ve yangın konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğünün verdiği bilgiye göre, İzmit Muammer Dereli Fen Lisesinde 515, Necip Fazıl İmam Hatip Ortaokulunda 112, Kartepe MTA Lisesinde 110, Dumlupınar İlkokulunda 156, Kamer Öncel MTA Lisesinde 124, Fevziye Tezcan MTA Lisesinde 88, Gebze Yücel Boru Lisesinde 160, Çelik İhracatçıları Birliği Ali Nuri Çolakoğlu MTA Lisesinde 986, Başiskele Paşadağ Anadolu Lisesinde 70, Kandıra Akçakoca Lisesinde 213, Çayırova Kız İmam Hatip Lisesinde 397, Darıca TOKİ MTA Lisesinde 465, Öğretmen Fisun Erdemir MTA Lisesinde 485, Derince Kavram Kolejinde 269, Gölcük Saraylı Anakolunda 70, Çayırova Sultan Fatih Anaokulunda 166, İzmit Küçük Bilgeler Anaokulunda 45, Sevimli Akademide 28, Körfez Minik Ayaklar Anaokulunda 61, UNİAK Kariyer Kulübünde 77, KOÜ Harita Mühendisliğinde 85 ve Tıp Fakültesinde 13 öğrenciye afet eğitimi verildi.

Ayrıca Derince Özel Harekat Müdürlüğünde 149, Gölcük Deniz Ana Üs Komutanlığında 112, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde 125, Körfez Belediyesinde 34, Kadın Konukevi Müdürlüğünde 62, Suadiye Cemal Doğan Rehabilitasyon Merkezinde 35, Köseköy Gençlik Rehabilitasyon Merkezinde 16, Seka Devlet Hastanesinde 166, Darıca Farabi Hastanesinde 429, Medar Hastanesinde 5, Konak Hastanesinde 36 personele, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 20, 1 Nolu T Tipi Cezaevinde 45, 2 Nolu F Tipi Cezaevinde 300, 2 Nolu T Tipi Cezaevinde 57, Açık Cezaevinde 137 hükümlüye, Santa Farma İlaç Sanayiinde 333, Alka Sanayiinde 238, Birinci Otomotivde 20, Özdilek AVM’de 196, Bilim İlaç Sanayiinde 37, İTECH Uluslararası Bilişimde 270 ve DB SCHENKER Arkas Nakliyede 225 çalışana afet eğitimi verilerek tatbikatlar yaptırıldı.







