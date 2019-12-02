EĞİTİM:
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Afet ve acil durum yatırımları için Büyükşehir yöneticilerine eğitim

Büyükşehir Belediyesi yöneticilerine afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin yatırımları kapsayan yönetmelik hakkında eğitim verildi.

Afet ve acil durum yatırımları için Büyükşehir yöneticilerine eğitim

02 Aralık 2019 Pazartesi 16:28

“Büyükşehir Belediyeleri ve İl Özel İdareleri Tarafından Afet ve Acil Durumlar ile Sivil Savunmaya İlişkin Yatırımlara Ayrılan Bütçeden Yapılacak Harcamalara Dair Yönetmelik” kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daire başkanları ve şube müdürlerine eğitim verildi. Eğitimde söz konusu acil durumlarda yapılacak harcama ve yatırımlar hakkında bilgiler verildi.

 

DAİRE BAŞKANLARI VE ŞUBE MÜDÜRLERİNE EĞİTİM

Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda İtfaiye Daire Başkanlığı’nın koordinesinde gerçekleşen eğitimi, Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu verdi. Kurum içi eğitimler kapsamında gerçekleşen eğitime büyükşehir yöneticileri katıldı.

 

AFET YATIRIMLARI

Bütçe Şube Müdürü Murat Ustaoğlu tarafından verilen eğitimde; afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetler kapsamındaki yatırımlar için büyükşehir belediyesi bulunan illerde gerçekleşen en son yıl bütçe giderinin en az binde biri oranında ödenek ayrılması gerektiği bilgisi verildi. Ayrıca başkanlıkça uygun görülen yatırım projelerine ilgili büyükşehir belediyesi ya da il özel idaresi tarafından yapılacak harcamaların söz konusu idarelerin tabi olduğu mevzuat çerçevesinde yapılacağı belirtildi.

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