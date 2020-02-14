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EĞİTİM:
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Annelere ‘Teknoloji ve Madde Bağımlılığı eğitimi’

“Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” kapsamında katılımcılara teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi verildi.

Annelere ‘Teknoloji ve Madde Bağımlılığı eğitimi'

14 Şubat 2020 Cuma 11:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin “Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı” katılımcı üyelerine teknoloji ve madde bağımlılığı eğitimi verildi. Kocaeli Valiliği tarafından yürütülen proje kapsamında verilen eğitimler Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Şube Müdürlüğü ve Toplum Destek Polislik Şube Müdürlüğü personeli tarafından verildi.


 

3 İLÇEDE EĞİTİM

İzmit, Gebze ve Derince’de “Kocaeli Anne Şehir Sağlıklı Yaşam” programının katılımcı üyelerine teknoloji kullanımı üzerinde duran yetkililer, kontrolün kaybedilmesi ve teknolojiyi ölçüsüz, sınırsız kullanılmasının çok ciddi zararlara sebep olabildiği bilgisini verdi. İnternet ve teknoloji bağımlılığı diğer bağımlılıklarda olduğu gibi kişinin bağımlısı olduğu teknolojik ürüne ulaşamadığında yoksunluk yaşadığı bir durum olarak tanımlandı.

 

MADDE BAĞIMLILIĞI

Teknoloji bağımlılığının yanı sıra katılımcılara madde bağımlılığı eğitimi de sunuldu. Uzman ekip tarafından verilen eğitimlerde madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Madde bağımlılığına bağlı vücut işlevlerinin olumsuz yönde etkilendiği, zarar gören kişinin bu maddeleri bırakamaması durumunda yoksunluk belirtilerinin ortaya çıktığı bilgisi verildi.

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