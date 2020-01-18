Atlas'ta mezunlar buluşması

Özel Yeni Atlas Okulundan mezun olan uzun zamandır birbirini görmeyen sınıf arkadaşları, öğretmenler ve idareciler ''3.Geleneksel Mezunlar Günü'nde’’ bir araya geldi. Özel Yeni Atlas Okulunun bu yıl 3.sünü düzenlediği ''Geleneksel Mezunlar Günü'nde’’ çeşitli liselere giden öğrenciler; tecrübelerini, yaşadıklarını ve okudukları bölümleri hakkında bilgilerini paylaştılar.

Özel Yeni Atlas Okulu Kurucusu Fuat Akyel;yapmış olduğu konuşmada birlik ve beraberliğin, eğitimde el ele vermenin gelişmenin ilk adımı olduğuna değinerek davete katılan tüm öğrencilere teşekkür etti.

