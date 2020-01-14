Başkan Büyükgöz’den 3/E sınıfına sürpriz ziyaret

MİNİKLERİN SORULARINI CEVAPLADI
Başkan amcalarını karşılarında gören 3/E sınıfının minik öğrencileri bir hayli mutlu oldu. Başkan Büyükgöz’e büyük ilgi gösteren çocuklar merak ettikleri soruları sordular. Yaptıkları her hizmetin gelecek nesillerin daha güzel şartlarda yaşamları için olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Sizlerin başarıları bizleri gururlandıracak. Sizlerden isteğim annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi üzmemeniz ve derslerinize çalışmanız” dedi.