Başkan Büyükgöz’den 3/E sınıfına sürpriz ziyaret

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz kendi elleriyle hazırladıkları yılbaşı kart postallarını yollayan Mehmet Alp Tiryaki İlkokulu 3/E sınıfını ziyaret etti. Miniklerin bu ince düşüncesine karşılık kendilerini sınıflarında ziyaret eden Başkan Büyükgöz miniklere kart postallar için teşekkür etti, “Siz çağırırsınız da ben gelemem mi” dedi.

MİNİKLERİN SORULARINI CEVAPLADI

Başkan amcalarını karşılarında gören 3/E sınıfının minik öğrencileri bir hayli mutlu oldu. Başkan Büyükgöz’e büyük ilgi gösteren çocuklar merak ettikleri soruları sordular. Yaptıkları her hizmetin gelecek nesillerin daha güzel şartlarda yaşamları için olduğunu ifade eden Başkan Büyükgöz, “Çocuklar sizler bizim geleceğimiz ve yarınlarımızsınız. Sizlerin başarıları bizleri gururlandıracak. Sizlerden isteğim annenizi, babanızı, öğretmenlerinizi üzmemeniz ve derslerinize çalışmanız” dedi.

