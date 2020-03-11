Başkan Havuç'dan Prof. Dr. Sadettin Hülagü'ya Davet.

İlimizin başarılı gençlerinden Kulüp Başkanı Tolga Havuç muhteşem şölen daveti için Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü’yü makamında ziyaret ederek hep kulüp çalışmaları hemde büyük şölenin detayları hakkında bilgilendirme yaptı…
Her yıl olduğu gibi bu yılda Kocaeli Üniversitesi’nin tam destek verdiği şölen için Kulüp Başkanı Tolga Havuç, hocası Prof. Dr Sadettin Hülagü’ye teşekkürlerini ileterek temennilerini sundu…
Ziyaret ile ilgili kısa bir açıklama yapan genç Başkan Havuç: ‘Çalışmalarıyla ülkemizin gururu ve biz öğrencilerinin her zaman yanında destekçisi olan Üniversitemizin Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü hocamıza büyük şölenimizin davetiyesini takdim ederek tüm Kocaeli Üniversitesi ailemizi programımıza davet ettik. Biz öğrencilerine ve üniversitemize her zaman değer katan, Üniversitemizi Kocaeli ile bütünleştirerek kentimize değer katan Prof. Dr Sadettin Hülagü hocamıza şahsım ve temsil etmiş olduğum camiam adına teşekkürlerimi sunuyorum.’ Dedi.