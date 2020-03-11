Başkan Şayir, çocuklarla tiyatroda buluştu

Göreve geldiği günden bu yana özellikle çocuklara ve eğitime yönelik yaptığı çalışmalar ile herkesin gönlünde taht kuran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, Başkan Yardımcısı Sinan Yaşar ile düzenlenen tiyatro da Dilovalı çocuklarla buluştular.

HERŞEY SİZLER İÇİN

Dilovası Belediyesi Kültür Müdürlüğü tarafından organize edilen “Korkak Fare” isimli tiyatro gösterisinde salonu dolduran yüzlerle öğrenci ile bir araya gelen Başkan Şayir, “Her şey sizler için, ben istiyorum ki ödevlerinizi dersleriniz iyi yapın. Boş kaldığınızda kitaplar okuyun resimler çizin. Sizler bizim ülkemizin geleceğisiniz. Sizleri çok seviyorum. İnşallah bu tür etkinliklerimizle her zaman sizlerle birlikte olacağız.”dedi.

ÇOCUKLARDAN BÜYÜK İLGİ

Geleceğimiz sizlersiniz diyen Başkan Şayir, “Bizim sorumluluğumuz olduğu gibi sizinde sorumluluklarınız var. Annenize babanıza saygılı olun. Öğretmenlerinize saygılı olun. Derslerinizi en iyi şekilde yapmaya çalışın. Gelecekte bizlerin yerinde sizler olacaksınız. Dilovası’nı, Kocaeli’yi, ülkemizi sizler yöneteceksiniz. Onun için derslerinize her zaman en iyi şekilde çalışmalısınız. Şimdi sizlere iyi seyirler” diyerek salondan ayrılırken, çocukların Başkan Şayir’e büyük ilgisi gözlerden kaçmadı.