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Beyaz Kalplerin masterchefleri nefes kesti

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde 8 ay eğitim alan 9 öğrenci düzenlenen yemek yarışmasında hünerlerini sergiledi.

Beyaz Kalplerin masterchefleri nefes kesti

04 Ekim 2019 Cuma 10:23

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezinde aşçı yardımcılığı eğitimi alan 9 öğrenci için yemek yarışması düzenlendi. 8 aylık eğitim alan öğrenciler jüriden tam puan almak için kıyasıya yarıştı. Öğrencilerin hazırladığı yemekler usta şefleri aratmadı.

 

JÜRİ YEMEKLERİ DEĞERLENDİRDİ

Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi’nde yemek yarışması heyecanı yaşandı. Merkez’de aşçı yardımcılığı eğitimi alan öğrenciler, edindikleri bilgiler ışığında hazırladıkları yemekleri jürinin beğenisine sundu. 9 öğrenci için yapılan yemek yarışmasında jüri koltuğuna Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Mücahit Arslan, Ramada Otel Aşçı başı Naif Bagi, Amerika’da yıllarca yaşamış ve şeflik yapan Çiğ Beslenme Uzmanı Mehmet Ak, Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Şemsettin Yıldırım oturdu.

 

HÜNERLERİNİ SERGİLEDİLER

Yarışma, televizyonda izlenen masterchef programına benzer nitelikte yapıldı.

Öğrenciler hünerlerini bir bir sergilerken aralarında kıyasıya bir rekabet oluştu. Her öğrenciye menüyü yapmaları için 90 dakika süre verildi. Öğrencilerden mevsim salata, fırında köfte patates, yayla çorbası tavuklu makarna ve irmik helvası yapmaları istendi. Verilen sürede istenilen yemekleri eksiksiz yapan öğrenciler yapmış oldukları yemekleri jürinin beğenisine sundu.

 

1. OLAN ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ HEDİYE

Heyecanlı bir bekleyişin ardından jüri üyeleri öğrencilerin yapmış olduğu yemekleri tadarak puanladı. Açıklanan sonuçlarda 3. grup 100 puanla birinci, 2. Grup 99 puanla ikinci, 1. Grup öğrencileri de 98 puanla 3. oldu. Ramada Otel Aşçı başı Naif Bagi 1. olan öğrencileri İstanbul’da 11-12 Ekim yapılacak olan Uluslararası Anadolu Mutfağı yarışmasına götüreceğini belirtti.

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