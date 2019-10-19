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Bilgi Evlerinde yeni dönem başladı

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri 7 merkezde toplam 3 bin 180 öğrencisi ile eğitime başladı.

Bilgi Evlerinde yeni dönem başladı

19 Ekim 2019 Cumartesi 10:40

Çayırova Belediyesi Bilgi Evleri’nde yeni dönem başladı. Seçkin eğitim kadrosu ve fiziki donanımı ile eğitim yuvası olan Çayırova Belediyesi Bilgi Evlerinde kütüphaneler, derslikler, etüt odaları, bilgisayar laboratuvarı, spor salonları ve hobi kulüp odaları yer alıyor. Alanında uzman öğretmenler eşliğinde ücretsiz eğitim verilen Bilgi Evlerinde, yardımcı etüt dersleri ile birlikte sosyal, kültürel ve kulüp faaliyetlerin yanında rehberlik hizmetleri de sunuluyor.

7 MERKEZDE HİZMET VERİYOR

Öğrencilere yönelik ders destek programları ile örgün öğretime katkıda bulunan Bilgi Evleri, yeni döneme 3 bin 180 öğrenci ile başladı. 7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren aynı zamanda anne-baba-çocuk ilişkileri, madde bağımlılığı, kardeş kıskançlığı, dikkat eksikliği ve sınav kaygısı, ergenlik çağı problemleri  gibi konularla da veliler için çeşitli seminerler düzenleyerek aileleri birçok konuda aydınlatıyor.  2. sınıftan başlayıp 8. sınıfa kadar her türlü eğitim desteğini içinde barından programlarla hizmet veren Bilgi Evlerinde ilköğretim öğrencileri için mental aritmetik, mental İngilizce, resim, gitar, hızlı okuma, zeka oyunları, bağlama, ses eğitimi, koro ve ritim alanlarında kurslar bulunuyor.

Bilgi Evlerinde, Lise ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için tarih, fizik, kimya, biyoloji konularında ders anlatımı, etüt ve soru çözümleri de periyodik bir şekilde düzenleniyor. Tüm bu derslerin yanında sosyal hayatlarını destekleyecek resim, bağlama, gitar, ses eğitimi, ritim, el sanatları, örgü oyuncak, sanatsal tasarım, işaret dili eğitimi, Arapça, Autocad, web tasarım kursların da yer aldığı merkezlerde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için sınava hazırlık kursları da ücretsiz veriliyor.







 

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