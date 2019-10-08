Bilgievi öğrencileri kendi oyuncaklarını tasarlıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik manevi ve eğitsel faaliyetler sunulmaya devam ediliyor. Bu kapsamda öğrencilerin zihinsel ve motor gelişimlerini desteklemek ve el-göz koordinasyonlarını sağlamak amacıyla Bilgievleri’nde ahşap atölyeleri çalışmaları yapılıyor.

SOKAK KÜLTÜRÜ OLUŞTURULUYOR

Öncelikli olarak Bilgievleri’nde faaliyet veren atölyeler sayesinde çocuklara zararlı, ithal oyuncaklardan ve sanal ortamlardan korunarak, ahşapla ve sokakla tanıştırmak hedefleniyor. Şu an 5 ana merkezde çalışma yapan atölyelerde, öğrenciler kendi ahşap oyuncaklarını ücretsiz bir şekilde tasarlamanın keyfini yaşıyor.

ZEKÂ, YARATICILIK, HAYAL GÜCÜ, EL BECERİLERİ…

Çocuklar ahşaptan yaptıkları oyuncaklarla zekâlarını, yaratıcılıkları, hayal güçlerini ve el becerilerini geliştiriyor. Ahşap atölyesi, ahşabın doğallığını çocukların hayal gücü, yaratıcılığı, el becerisi ve zekâsıyla birleştirerek Bilgievleri’nde birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştiriliyor. Birbirinden eğlenceli bu etkinliklerde çocuklar son derece doğal bir malzeme olan ahşabı kullanarak araba, uçak, ördek, fil, köpek, kedi ve zürafa gibi çeşitli oyuncaklar yapıyor.

ÖĞRETMENLERE EĞİTİM VERİLDİ

Tüm bu hizmetleri çocuklara doğrudan aktarabilmek için Bilgievleri’nde çocuklarla ilgilenen ve el ve sanat becerileri yüksek olan eğitmenler seçiliyor. Uzman eğitmenler gözetiminde yapılan ahşap oyuncak atölyesinde öğrencilere en iyi ahşap oyuncağı tasarlatmak için çalışmalar yapılıyor.









