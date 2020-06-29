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EĞİTİM:
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Bilgievleri kayıtları başladı

11 ilçedeki 17 Bilgievi’nde yaz sezonu Koronovirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacak.

Bilgievleri kayıtları başladı

29 Haziran 2020 Pazartesi 22:16

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak ilk ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet veren Bilgievleri, yıllardır sergilediği eğitim kalitesi ile çocukların öncelikli tercihi olmaya devam ediyor. Kocaeli genelinde 11 ilçedeki 17 Bilgievi’nde yaz sezonu Koronovirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacak. Bilgievleri’ndeki yaz faaliyetlerine kayıtlar sezon boyunca devam edecek.

 

ÜCRETSİZ, KALİTELİ EĞİTİM

Büyükşehir’in en önemli projelerinden olan Bilgievleri’nde çevrimiçi yaz etkinlikleri için kayıtlar başladı. Çocuklarının Bilgievleri’nde eğitim almasını isteyen çok sayıda aile http://kilavuzgenclik.kocaeli.bel.tr/BilgiEvleri/OnlineKayit.aspx adlı internet adresinde kayıt yapabilecek. Bilgievlerinde yaz sezonu boyunca Temel Dini Bilgiler ve Kuran Eğitimi, Kodlama, El Sanatları, İngilizce Dil Kampı, Bisiklet ve Kamp etkinlikleri yapılması planlanıyor.

 

BİLGİEVLERİ YAZ OKULU EĞİTİM KUTUSU

Uzaktan eğitim olarak gerçekleştirilecek yaz etkinlikleri için Bilgievleri yaz okulu eğitim kutusu, öğrencilerin evlerine gönderilecek. Oldukça zengin bir içeriğe sahip olan eğitim kutusu, birinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar online başvuru ile kayıt yapan öğrencilerin yaz dönemi boyunca yetenek geliştirmelerine fırsat verecek eğitim materyallerini barındırıyor. Eğitim kutusunda; Elif-Bâ, Diyanet Temel Dini Bilgiler Kitabı, Akıl Oyunları, Velilere Özel Rehberlik Bülteni, Öğrencilere Özel Rehberlik Bülteni, Etamin, Quilling, Filografi eğitim setinden bir ya da birkaçı ve Resim Atölyesi Seti gibi malzemeler bulunuyor.

 

BİLGİEVİ ÖĞRENCİLERİ YALNIZ BIRAKMIYOR

Kocaeli’de ilk ve ortaokul öğrencileri için vazgeçilmez olan Kılavuz Gençlik modelinin bileşeni Bilgievi projesi Koronovirüs döneminde öğrencileri yalnız bırakmadı. Özelikle online olarak öğrencilerle görüşen psikologlar süreç boyunca desteklerini azaltmadı. Kitap ve diğer eğitim metaryalerini zaman zaman öğrencilerinin evlerine kadar götüren Bilgievi yetkilileri yaz boyunca öğrenciler için önemli bir fırsat olmaya devam edecek.



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