Bilgievleri’nde çocuklara gitar kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın ilk ve ortaokul öğrencilerine hizmet veren Bilgievleri yaz etkinlikleri kapsamında açılan gitar kursuna çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

200 ÖĞRENCİ GİTAR KURSLARINA KATILIM GÖSTERDİ

Kılavuz Gençlik Modeli’nin ilk ve ortaokul ayağını oluşturan Bilgievleri’nde eğitimler hız kesmeden devam ediyor. Branşında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler ise yoğun ilgi görüyor. Kocaeli’de bulunan Bilgievleri’nde verilen gitar kurslarına 200 öğrenci katılım gösterdi. Vakitlerini öğretici ve eğlenceli bir şekilde geçiren çocuklar, haftanın belirli günlerinde uzman eğitmenler tarafından verilen gitar kurslarında yeni şeyler öğreniyor.

BİLGİEVLERİ ÇOCUK ŞENLİĞİNDE KONSER VERDİLER

Yaz boyu gitar kurslarına katılan öğrenciler ilk kurlarını başarıyla tamamladılar. İbn-i Sina ve Hüma Hatun Bilgievleri ise bu yıl üçüncüsü düzenlenen Bilgievleri Çocuk Şenliğinde katılımcılara başarılı bir gitar konseri verdiler.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER MEMNUN

Oldukça mutlu olan çocuklar gitar kurslarıyla hayallerine emin adımlarla ilerliyorlar. Çocuklarının özgüven duygularının artması ve sosyalleşmesi adına bu tür kursların önemine dikkat çeken veliler ise kendilerine bu imkânı sağladığından dolayı Büyükşehir yetkililerine teşekkür etti.