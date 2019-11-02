EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den ev ve süs hayvanı satışı yapanlara yönelik eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 04-05 Kasım tarihlerinde “Pet-Shop Eğitimi” verecek.

Büyükşehir'den ev ve süs hayvanı satışı yapanlara yönelik eğitim

02 Kasım 2019 Cumartesi 12:51

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 04-05 Kasım tarihlerinde “Pet-Shop Eğitimi” verecek. Eğitime katılacaklara, eğitim sonunda sertifika verilecek.

 

ORTAK PET-SHOP EĞİTİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde ev ve süs hayvanı satışı yapanlara “Pet-Shop Eğitimi” verilecek. Eğitimlere Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü,  Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de destek verecek.

 

EĞİTİM VERİLECEK KONULAR

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Cihan’ın görev alacağı eğitimde; Kedi ve Köpeklerin Petshoplarda Geçici Barındırma Koşulları ve Koruyucu Hekimlik, Akvaryum Balıkları, Sürüngenler, Egzotik Kuşlar ve Memeli Hayvanların Bakım ve Barındırma Koşulları, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği, Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği konuları hakkında bilgiler verilecek.

 

SERTİFİKA VERİLECEK

04-05 Kasım 2019 tarihlerinde yapılacak eğitim, Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilecek. 2 gün süren eğitime katılacaklara, eğitim sonunda sertifikaları takdim edilecek.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Büyükşehir 153’ten BAŞTİM’e iletişim eğitimi Büyükşehir 153’ten BAŞTİM’e iletişim eğitimi
Engellilere Yönelik Takı Tasarım Kursları Başladı Engellilere Yönelik Takı Tasarım Kursları Başladı
Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi Arapçeşme Bilim Sanat Merkezi Hizmete Girdi
Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor Gebze’ye bir Akademi Lise daha geliyor
Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek Ahşap Atölyesi’ndeki öğrencilerden Mehmetçiğe...
Belediye personellerine İSG eğitimi Belediye personellerine İSG eğitimi
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Büyükşehir 153’ten BAŞTİM’e iletişim...
Büyükşehir 153 Çağrı Merkezi Eğitim Birimi, ‘153 Akademi Eğitimleri’ kapsamında Başiskele Belediyesi...

Haberi Oku