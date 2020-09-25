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EĞİTİM:
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Büyükşehir’den “Güvenli Sürüş” eğitimi

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile UlaşımPark’tan sürücülere ortak güvenli sürüş kuralları eğitimi verildi.

Büyükşehir'den 'Güvenli Sürüş” eğitimi

25 Eylül 2020 Cuma 11:51

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından ortaklaşa düzenlenen eğitimde sürücülere ‘Güvenli Sürüş Kuralları’ eğitimi verildi. Eğitimin açılışında UlaşımPark Genel Müdürü Salih Kumbar ve ilgili birim müdürleri de hazır bulundu. UlaşımPark Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen eğitime, 25 otobüs şoförü katılım sağladı. Her Salı ve Perşembe günü gerçekleşecek eğitime tüm sürücüler belirli periyotlar halinde katılım sağlayacak.

 

GENEL TRAFİK BİLGİSİ

Sürücülere ilk gün verilen eğitimde giriş seviyesinde genel trafik bilgisi aktarıldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden katılım sağlayan Trafik Polisi Eğitmen, sürücülere trafikte karşılarına çıkabilecek olumlu ve olumsuz olaylardan bahsetti. Anlatılan konuların başında hızdan kaynaklanan riskler, emniyet kemeri kullanımı geldi. Hız yapmanın felaketi getireceği ve emniyet kemerinin can kurtaracağını anlatan polis memuru trafik kazalarından örneklerle eğitimi sürdürdü. Genel trafik bilgisi konusu adı altında anlatılan diğer konular ise kavşaklarda geçiş önceliği, trafik lambaları, trafik işaret levhaları ve araç kullanırken cep telefonu kullanmanın verdiği risklerin öneminden bahsedildi.

 

TRAFİK CEZA MADDELERİ

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden katılım sağlayan eğitmen trafikte sürüş esnasında yapılan en fazla hatalardan bahsetti. Bu hatalardan kaynaklanan cezaların maddeleri ve puan sisteminin üzerini çizdi. 2918 sayılı trafik kanununa göre uygulanacak cezaların bir kaçından bahsederek sürücülerin bu tarz hataları yapmamaları, yapmaları durumunda büyük cezalar alınabileceğini aktardı.

 

SORU CEVAP YAPILDI

Maske, hijyen ve sosyal mesafeye dikkat çekilerek gerçekleştirilen eğitime katılım sağlayan 25 sürücü personel, eğitmene kent içi ve dışında yaşanan sorunlarla alakalı sorular sordu. Sürücüler yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi ve eğitmen tek tek not alarak yaşanılan sorunların çözümü için bilgilendirme sağlayacağını iletti. Sosyal mesafe kurallarına da uyum sağlanan eğitimde sürücülerin bu soru cevap uygulamasında tüm merak ettikleri sorular cevaplandı. Eğitim sonunda sürücüler; gerçekleştirilen eğitimin sürüş ve bilgi tazeleme noktasında kendilerine faydalı olacağını iletti.


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