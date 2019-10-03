Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal devlet anlayışıyla vatandaşların hayatlarını kolaylaştırarak, ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi vatandaşların yeni eğitim öğretim yılında kırtasiye ihtiyaçları karşılandı.
TAHİR BAŞKANIN TALİMATIYLA ARTTIRILDI
Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Geçtiğimiz senelerde fazlasıyla beğenilen ve aile bütçesine katkıda bulunan kırtasiye yardımı bu sene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla yüzde 50 arttırıldı. Arttırılan yardım ücreti öğrencileri sevindirirken aileleri de mutlu etti.
Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu kırtasiye yardımından geçen senelerde olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi öğrenciler, kırtasiye gereksinimlerini bu yardımla karşıladı. Böylece hem aile bütçesine katkı sağlanarak öğrencilerin yüzü güldü.
NASIL BAŞVURULUR?
İhtiyaç sahipleri için başlatılan kırtasiye yardımından vatandaşların yararlanabilmeleri için öğrencilerin okullarından alacakları Öğrenci Belgesi, Fakirlik Belgesi, Kimlik Fotokopisi ve SGK Dökümü ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çözüm Masasına ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gebze Çözüm Masasına başvurmaları gerekiyor.