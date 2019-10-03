Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi ailelere kırtasiye yardımı

TAHİR BAŞKANIN TALİMATIYLA ARTTIRILDI

Büyükşehir Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da okulların açılmasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında oldu. Geçtiğimiz senelerde fazlasıyla beğenilen ve aile bütçesine katkıda bulunan kırtasiye yardımı bu sene Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın talimatıyla yüzde 50 arttırıldı. Arttırılan yardım ücreti öğrencileri sevindirirken aileleri de mutlu etti.



Büyükşehir Belediyesi’nin yapmış olduğu kırtasiye yardımından geçen senelerde olduğu gibi bu sene de ihtiyaç sahibi öğrenciler, kırtasiye gereksinimlerini bu yardımla karşıladı. Böylece hem aile bütçesine katkı sağlanarak öğrencilerin yüzü güldü.