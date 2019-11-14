Büyükşehir’den Sertifikalı Pet Shop Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde “Pet Shop Eğitimi” verildi. Orman ve Su İşleri Bakanlığı İstanbul 1.Bölge Müdürlüğü Kocaeli Şube Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü işbirliği ile verilen eğitime 79 kişi katıldı.

GENİŞ KAPSAMLI EĞİTİMLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen “Pet Shop Eğitimi” Kocaeli Sivil Toplum Merkezinde gerçekleştirildi. Eğitimde alanında uzman akademisyenler bilgiler verdi.

UZMANLARDAN ÖNEMLİ BİLGİLER

Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Cihan; Kedi ve Köpeklerin Pet Shoplarda Geçici Barındırma Koşulları ve Koruyucu Hekimlik, Akvaryum Balıkları, Sürüngenler, Egzotik Kuşlar ve Memeli Hayvanların Bakım ve Barındırma Koşulları eğitimini sundu. Orman ve Su İşleri İl Müdürlüğünden Ahmet Yaşar Yıldız ise, Ev ve Süs Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, CITES Sözleşmesi hakkında bilgiler verirken yine Orman ve Su İşlerinden Bülent Dağdeviren 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve Hayvanları Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği hakkında bilgiler verdi.

79 KİŞİYE SERTİFİKA

Son olarak Tarım İl Müdürlüğünden Yaşar Kalafat’ın Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetleme Yönetmeliği hakkında bilgiler vererek tamamlanan eğitimin sonunda programa katılan 79 katılımcı sertifikalarına kavuştu.















