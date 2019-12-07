Büyükşehir’den Sürücülere ‘Engelli’ Eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark ve diğer toplu taşıma sürücü personellerini bilinçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda UlaşımPark sürücüleri ve toplu taşıma sürücülerine ‘Sürücü-engelli yolcu iletişimi’ eğitimi verildi.

SÜRÜCÜ-ENGELLİ YOLCU İLETİŞİMİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi UlaşımPark’ta görevli sürücüler ve toplu taşıma sürücülerin bilinçlenmesi için eğitimlere devam ediyor. Bu doğrultuda sürücülere bu kez engelli bireyleri tanımak ve engelsiz iletişim için eğitim verildi. Sivil Toplum Merkezi’nde gerçekleştirilen ‘Sürücü-engelli yolcu iletişimi’ eğitimini Eğitim Uzmanı Erkan Aydemir verdi.

EĞİTİMDE AMAÇ FARKINDALIK YARATMAK

Sürücüler ile yolcu arasındaki ilişkileri olumlu yönde geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla sunulan ‘Sürücü-engelli yolcu iletişimi’ eğitimi tam gün sürdü. 30 kişilik gruplar halinde verilen eğitim, kent genelindeki tüm sürücülere verilecek. Her türlü teknik bilginin sunulduğu eğitimlerde, engelli yolculara yönelik nasıl davranılması gerektiğine dair konular da işlendi. Sürücülerin engelli bireylere karşı doğru davranış sergilemesi ve engellilere yönelik farkındalığın arttırılması amaçlanıyor.

VERİLEN EĞİTİMLER

‘Sürücü-engelli yolcu iletişimi’ eğitiminde engellilik, engelli türleri, engellilerle engelsiz iletişim gibi konular anlatılıyor. Eğitimde günlük hayatta engellilerin genelde ve toplu taşıma araçlarında yaşadığı sıkıntılara da çözüm önerileri sunuluyor. UlaşımPark ve toplu taşıma sürücülerine sürücü – engelli yolcu iletişiminin yanı sıra sürücü meslek standartları ve etiği, toplu taşıma ve trafik mevzuatı eğitimi, sürücü davranışı ve psikolojisi, güvenli ve ekonomik sürüş teknikleri, ilk yardım ve meslek hastalıkları konuları anlatılıyor.













