Çayırova’nın Gençleri Üniversite Sınavına Hazırlanıyor

Eğitim önceliğimiz, çocuklarımız geleceğimiz sloganı ile eğitime önem ve destek veren Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçenin eğitimde başarı grafiğini daha yükseltmek için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi. Belediye gençlik merkezinde 11 ve 12. sınıflar ile liseden mezun olan 260 öğrenciye üniversiteye hazırlık kursu veriliyor. Hafta içi ve hafta sonu devam eden üniversite sınavlarına hazırlık kursunda Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türkçe, Edebiyat, Coğrafya ve İngilizce derslerinin yanı sıra moral, motivasyon eğitimi ve rehberlik hizmetleri de veriliyor.