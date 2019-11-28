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Cemil Meriç’te ailelere özel eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrencilerin yanı sıra ailelerine de eğitim veriliyor

Cemil Meriç'te ailelere özel eğitim

28 Kasım 2019 Perşembe 16:39

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde özel öğrencilerin ailelerine de eğitim veriliyor. 6 kişilik gruplar halinde verilen eğitimler 5 hafta sürüyor.

 

AİLE KATILIMLI GRUP ÇALIŞMASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, 17-35 yaş arası hafif ve orta düzeyde özel gereksinime ihtiyacı olan bireylere eğitim veriyor. Özel öğrencilerin velilerine de ‘Aile Katılımlı Grup Çalışması’ kapsamında Psikolog Ayşenur Aydın tarafından eğitim veriliyor.

 

5 HAFTALIK EĞİTİM

Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen eğitimler 5 hafta sürüyor. 6 kişilik özel gruplar halinde aile katılımlı grup çalışmaları Psikolog Ayşenur Aydın tarafından yapılıyor. Grup, işlevine veya türüne bakmaksızın, grup çalışması üyelerine karşılıklı yardım ve destek sağlanıyor. Grup çalışmaları ailelere bilgi alışverişi, beceri kazanma ve kazanılan becerileri test etme, bir aidiyet duygusu oluşturma ve yeni şekillerde düşünme, hissetme ve davranma yollarını test edilmesi sağlanıyor. Eğitimlerde grup üyelerinden geri bildirim almak için önemli fırsat sunuluyor.

 

AİLELER İÇİN ÖNEMLİ FIRSAT

Benzer deneyimlerin yaşandığı kişilerle iletişim kurma, deneyimlerin güçlükleri, hissettirdikleri konusunda üyelerin birbirleriyle paylaşım yapması, grup içerisinde kendileriyle ilgili yeni farkındalıklar oluşturmalarının amaçlandığı eğitimler ailelere önemli bilgi ve beceri kazandırıyor. Bunun yanı sıra eğitimlerde aile ilişkileri ve sosyal ilişkiler gözden geçirilmekte; sosyal yaşam ve buna etkili bir şekilde katılım ele alınmakta; kişi kendini değerlendirebilmekte ve yapabileceklerini keşfetmekte ve psikolojik yaşantısını gözden geçirebilmekte.

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