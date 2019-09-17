Çocuk kulüplerinde eğitim başladı

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde eğitimler, yarım gün ve tam gün olmak üzere toplam 722 öğrenci ile başladı.

Okul öncesi eğitim, anne çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocukların kaynaşması gibi birçok önemli konuda eğitim imkânı sunan çocuk kulüpleri, bunlara ek olarak Kur’an-ı Kerim, İngilizce, değerler eğitimi, drama, müzik, kodlama gibi derslerle öğrencileri örgün öğretime hazırlıyor. 7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren Çocuk Kulüplerinde isteyen annelere de mesleki ve beceri kursları verilecek. Haftanın 5 günü 08.30-12.30 ve 13.30-17.30 olan yarım gün, çalışan anneler için 07.30 -19.30 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde tam gün eğitim veren Çocuk Kulüplerinde 53’ü tam gün, 669’u yarım gün olmak üzere toplam 722 öğrenci eğitim görecek.