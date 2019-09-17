banner462
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuk kulüplerinde eğitim başladı

Çayırova Belediyesi Çocuk Kulüplerinde eğitimler, yarım gün ve tam gün olmak üzere toplam 722 öğrenci ile başladı.

Çocuk kulüplerinde eğitim başladı

17 Eylül 2019 Salı 14:45

Okul öncesi eğitim, anne çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocukların kaynaşması gibi birçok önemli konuda eğitim imkânı sunan çocuk kulüpleri, bunlara ek olarak Kur’an-ı Kerim, İngilizce, değerler eğitimi, drama, müzik, kodlama gibi derslerle öğrencileri örgün öğretime hazırlıyor. 7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren Çocuk Kulüplerinde isteyen annelere de mesleki ve beceri kursları verilecek. Haftanın 5 günü 08.30-12.30 ve 13.30-17.30 olan yarım gün, çalışan anneler için 07.30 -19.30 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde tam gün eğitim veren Çocuk Kulüplerinde 53’ü tam gün, 669’u yarım gün olmak üzere toplam 722 öğrenci eğitim görecek.

 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
ALES başvuruları başladı ALES başvuruları başladı
KO-MEK Kariyer Akademisi’nde dersler başlıyor KO-MEK Kariyer Akademisi’nde dersler başlıyor
Yetenek taramaları zeka testine indirgenmemeli Yetenek taramaları zeka testine indirgenmemeli
Kocaeli Valiliği'nden “imam hatip dayatması“ iddiasına yanıt! Kocaeli Valiliği'nden “imam hatip dayatması“...
KO-MEK’te yeni eğitim dönemi öncesi son hazırlıklar KO-MEK’te yeni eğitim dönemi öncesi son hazırlıklar
Bilgi Evlerinde kayıtlar 16 Eylül’de başlıyor Bilgi Evlerinde kayıtlar 16 Eylül’de başlıyor
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

ALES başvuruları başladı
ÖSYM tarafından 17 Kasım'da uygulanacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı başvuruları...

Haberi Oku