Çocuk kulüplerinde eğitim başladı

Okul öncesi eğitim, anne çocuk ilişkilerinin güçlendirilmesi, çocukların kaynaşması gibi birçok önemli konuda eğitim imkânı sunan çocuk kulüpleri, bunlara ek olarak Kur’an-ı Kerim, İngilizce, değerler eğitimi, drama, müzik, kodlama gibi derslerle öğrencileri örgün öğretime hazırlıyor. 7 merkezde 9 mahalleye hizmet veren Çocuk Kulüplerinde isteyen annelere de mesleki ve beceri kursları verilecek. Haftanın 5 günü 08.30-12.30 ve 13.30-17.30 olan yarım gün, çalışan anneler için 07.30 -19.30 saatleri arasında uzman eğitmenler eşliğinde tam gün eğitim veren Çocuk Kulüplerinde 53’ü tam gün, 669’u yarım gün olmak üzere toplam 722 öğrenci eğitim görecek.
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