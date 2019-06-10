Çocukları toprak ile buluşturan proje

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okulların isteği doğrultusunda kurduğu “Üretken mutlu çocuklar bahçesi” ile çocukları toprak ile buluşturuyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi çocukların serbest etkinliklerinde toprak ile buluşması için örnek bir proje başlattı. Kocaeli’nde eğitim veren okulların isteği doğrultusunda okullara “Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi” kuruluyor. Çocuklar boş vakitlerinde bahçede toprak ile buluşuyor.

ÜRETKEN MUTLU ÇOCUKLAR BAHÇESİ

Doğa ve toprakla iç içe olamayan çocukların çevreye duyarlı, toprağa ve tarıma gereken değeri veren nesiller yetiştirmek için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi” projesini hayata geçirdi. Tema Vakfı’nın da destek verdiği proje ile okulların isteği doğrultusunda okul alanı içerisinde bulunan atıl ve boş alanlara bahçe kuruluyor.

FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞUYOR

Travers ağaçlar içerisinde kurulan ve açık bahçeden oluşan Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi’nde çocuklar toprak ile uğraşarak fidanları toprak ile buluşturuyor. Öğretmenlerin eşliğinde bitkileri sulayan ve bakımlarını yapan çocuklar yaptıkları işlerden keyif alıyor.

12 OKULA BAHÇE KURULDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Atatürk İlköğretim Okulu, Darıca Nene Hatun İlköğretim Okulu, Dilovası Şerife Bacı Anaokulu, Çayırova Güzeltepe İlköğretim Okulu, Gölcük Goncagüller Anaokulu, Başiskele Sepetli Pınar İlköğretim Okulu, Derince Sabancı Çalışanları ve Ortakları İlköğretim Okulu, Karamürsel Nejdet Calp İlköğretim Okulu, Kartepe Sarımeşe İlköğretim Okulu, Kandıra Seyitaliler İlköğretim Okulu, Körfez Nene Hatun İlköğretim Okulu Ve İzmit Türkan Dereli İlköğretim Okuluna “Üretken Mutlu Çocuklar Bahçesi” kuruldu.

ÜRETKEN ÇOCUKLAR ÇOK MUTLU