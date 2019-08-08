Darıca’da Kurslar Başlıyor

Önceki yıllarda dershanelerin kapanmasının ardından başlatılan üniversite hazırlık kursları bir yandan öğrencilere eğitim desteği sağlarken, diğer yandan da ailelerin bütçelerine katkı sağıyor. Etüt sınıflarında Türkçe, Matematik ve İngilizce başta olmak üzere tüm derslerde öğrencilere eğitim verilecek.

450 ÖĞRENCİYE ÜCRETSİZ KURS VERİLECEK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “lise son sınıfta okuyan veya liseyi tamamlayıp üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt sınıflarında ücretsiz kurs desteği sağlayarak öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlama gayreti içindeyiz. Dershanelerin kapanmasıyla birlikte oluşan boşluğu doldurma adına üniversiteye hazırlanan gençlerimize ders ve etüt desteği sağlayarak aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu yıl yaklaşık 450 öğrencimize 2020 yılında yapılacak olan üniversite sınavlarına kadar eğitim desteği vereceğiz. Bunun yanı sıra bu öğrencilerimizi sosyal ve kültürel etkinliklerle sınavlara en iyi şekilde hazırlayacağız.” dedi.