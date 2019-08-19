Darıca’dan Eğitime Dev Destek

550 ÖĞRENCİ YIL BOYUNCA EĞİTİM ALACAK
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık; eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini ifade ederken, “Darıca Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt sınıflarında ücretsiz kurs desteği sağlayarak öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlama gayreti içindeyiz. Bu çalışma ile birlikte aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu yıl 550 öğrencimize 2020 yılında yapılacak olan üniversite sınavlarına kadar yıl boyunca uzman eğitmenlerimizle ücretsiz kurs desteği sağlayacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.