Darıca’dan Eğitime Dev Destek

Darıca Belediyesi Bilgi Evleri tarafından üniversiteye hazırlanan öğrencilere ücretsiz ders ve etüt desteği sağlayacak üniversiteye hazırlık kurslarında seviye belirleme ve sınıf oluşturmak için deneme sınavları gerçekleştirildi.

Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde 2019-2020 Eğitim öğretim dönemi boyunca verilecek olan ücretsiz kurslar için 550 öğrenci kayıt yaptırırken, öğrencilere verilecek ücretsiz ders ve etüt desteği ile aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlanacak. Etüt sınıflarında öğrencilere Türkçe, Matematik ve İngilizce başta olmak üzere tüm derslerde eğitim verilecek.

550 ÖĞRENCİ YIL BOYUNCA EĞİTİM ALACAK

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık; eğitime her alanda destek olmaya devam edeceklerini ifade ederken, “Darıca Belediyesi olarak geleceğimiz olan gençlerimize destek olmaya devam ediyoruz. Üniversiteye hazırlanan gençlerimize etüt sınıflarında ücretsiz kurs desteği sağlayarak öğrencilerimizi en iyi şekilde üniversite sınavlarına hazırlama gayreti içindeyiz. Bu çalışma ile birlikte aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu yıl 550 öğrencimize 2020 yılında yapılacak olan üniversite sınavlarına kadar yıl boyunca uzman eğitmenlerimizle ücretsiz kurs desteği sağlayacağız. Şimdiden tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.