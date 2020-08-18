Deri modası KOMEK'te

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları 'Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı' branşı ile deri modasının inceliklerini kursiyerlerine öğretiyor. Kursta, çanta ve elbise gibi kişiye özel (haute couture) tasarımlar ortaya çıkarılıyor.

KO-MEK’te öğretilen teknikler sayesinde kursiyerler, cüzdan, elbise, çanta ya da ev aksesuarları yapabiliyor. Yapılan ürünlerin en önemli özelliği ise hiçbirine makine değmemesi oluşturuyor. Her bir ürün el yapımı özelliği ile değerine değer katıyor. Ürüne önem katan bir başka özellik ise kişiye özel (haute couture)olmasında yatıyor. Bir çanta ya da bir elbise kişiye özel olarak dikiliyor.

MAĞAZA VİTRİNLERİNDE SERGİLENECEK KALİTEDE

KO-MEK’te verilen Deri Çanta ve Aksesuar Yapımı eğitimi kalitesiyle ürünlere yansıyor. Kursiyerler, aldıkları eğitim nedeniyle birbirinden özel ürünlere adeta hayat veriyor. Ortaya çıkan şık tasarımlar ünlü mağazaların vitrinlerinde sergilenecek nitelikte beğeni topluyor. KO-MEK’in ücretsiz kurslarından yararlanmak isteyen vatandaşlar, her zaman olduğu gibi başvurularını online olarak yapabilecek. Başvurular, KO-MEK’in, resmi internet sitesi olan www.komek.org adresi üzerinden alınacak.





