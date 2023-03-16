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Emlakkonutları Ortaokulu Öğrencileri Kitap Tahlilinde Buluştu

Kültür, sanat ve eğitim içerikli projeler yürüten Gebze Emlakkonutları Ortaokulu bu kez de Kitap Tahlil programıyla edebiyata gönül veren gençler ile Gebze Gençlik merkezinde harika bir programa imza attı. Edebiyata ilgi gösteren öğrenciler, ilk olarak grup halinde okudukları kitapların tahlilini yaparak kitap okuma alışkanlıklarına farklı bir perspektif kazandırdı.

Emlakkonutları Ortaokulu Öğrencileri Kitap Tahlilinde Buluştu

16 Mart 2023 Perşembe 16:38

DÜZENLİ VE NİTELİKLİ OKUMALAR YAPILDI


   Genç okurların, daha düzenli ve nitelikli okumalar gerçekleştirebilmesi için Kitap Okuma ve Tahlil Grubu oluşturuldu. Türkçe öğretmenleri tarafından 5. sınıflardan 5 er öğrenci seçilerek toplamda 25 öğrenci ile etkinlik düzenlendi. Genç kitapseverler, önceden belirlenen 5 kitabı 5 hafta içerisinde bireysel okumalarını gerçekleştirdikten sonra grup arkadaşlarıyla ve Türkçe öğretmenleri ile bir araya gelerek tahlil yaptılar. Son kitabın okunması ile birlikte öğrenciler, Gebze Gençlik Merkezi Müdürü  Hikmet Tatoğlu beyin misafiri olarak  gençlik merkezinde ağırlandılar. Hikmet Tatoğlu öğrencilerle sohbet edip okudukları kitapların tahlilini yaptı. Çocuklar gençlik merkezi görevlileri ile birlikte çeşitli eğitsel oyunlar oynadı. Program öğrencilere çeşitli ikramlarda bulunulması ile son buldu.



GENÇ OKURLAR BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE EDECEK



 Türkçe öğretmeni Adem Çorbacı Kitap Okuma ve Tahlil Grubu etkinliği ile , gençlere aktif kitap okuru olmayı, okuduğu kitabı yorumlamayı,  kitabın içerdiği kavramları seçmeyi, kavramlarla bağlantılı ilişkiler kurarak hikâyeyi içselleştirmeyi, değerlendirme yazmayı, farklı bakış açılarını geliştirmesini amaçladıklarını söyledi.




















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Anahtar Kelimeler
HARUN ÖZKANKitap OkumaKocaeliGebzeEmlakkonutları Ortaokulu
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