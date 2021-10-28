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Fly BVLOS Uluslararası İşbirlikleri ve Arge Çalışmalarını Hızlandırdı...

Gebze Teknik Üniversitesi’nde bulunan Dronepark ülkeler arası işbirliklerine başladı. Geçtiğimiz günlerde dost ülke büyükelçilikleri ve konsoloslukları ile diplomatik temaslarını başlatan Fly BVLOS Teknoloji, çeşitli ülkelerle işbirliği anlaşması imzalıyor.

Fly BVLOS Uluslararası İşbirlikleri ve Arge Çalışmalarını Hızlandırdı...

28 Ekim 2021 Perşembe 15:40

Bu kapsamda, 25 Ekim 2021 Pazartesi günü Komorlar Deniz ve Havacılık Bakanı Ahmet ALI BAZI’yı Dronepark’ta ağırlayan Fly BVLOS Teknoloji, bir ada ülkesi olan Komorlar’ın hem ticaret hem de eğitim açısından İHA endüstrisinin gelişmesinde partneri olacak.

Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip ERDOĞAN’ın geçtiğimiz günlerde vurguladığı Afrika Ülkeleri ile işbirliği hamlesinin akabinde Fly BVLOS Technology ve Cometo Türkiye İHA Dronepark, İHA pilot eğitimleri ve İHA endüstrisinin geliştirilmesi üzerine İyi Niyet Sözleşmesi’ni imzaladı.

Bakan Ahmet ALI BAZI, Dronepark ziyaretinde İngiltere’de kemoterapi ilaçlarının dağıtımını yapan İnsansız Hava Aracı Sancak’ı ilgiyle inceledi. Ocak ayında Komorlar’da proje çalışmaları hızla devreye alınmaya başlanacak.

Bu hafta Dronepark’ta aynı zamanda Türk-İngiliz ortaklığı ile yapılan İHA Arge çalışmalarına da İngiltere’den gelen uzmanlarla devam edecek.
Fly BVLOS Teknoloji farklı ülke temsilciliklerini ağırlamaya devam edecek.


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