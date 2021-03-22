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EĞİTİM:
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Gebze Çözüm Koleji Rektör Gülfettin Çelik’i Ağırlıyor.

Gebze Çözüm Eğitim Kurumları, “Çözüm Öğretmen Akademisi” başlığını taşıyan proje kapsamında eğitimcilere yönelik etkinliklerine devam ediyor.

Gebze Çözüm Koleji Rektör Gülfettin Çelik'i Ağırlıyor.

22 Mart 2021 Pazartesi 13:38

 Kitap tahlilleri, film okumaları,
seminer, söyleşi, çalıştay ve atölye çalışmaları gibi çeşitli faaliyetlerin yer aldığı programda
bu ay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in katılımıyla “Şehir,
Medeniyet ve Eğitim” konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Çevrimiçi olarak düzenlenecek
olan programa tüm eğitimciler de davetli.
Konu ile açıklama yapan Çözüm Öğretmen Akademisi Koordinatörü Osman Karadaş,
akademi programının önemli bir farkındalık oluşturduğunu; eğitimcilerin çeşitli etkinliklerle bir
araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden istifade ettiklerini söyledi. Düzenlenecek olan
çevrimiçi söyleşide kendisi de aynı zamanda bir Gebzeli olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’i ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.
Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı ise, Çözüm
Öğretmen Akademisi programının eğitim camiası içerisinde bir boşluğu doldurduğunu ifade
ederken öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve eğitimle ilgilenen kişilerin etkinliklere
katıldıklarını ifade etti. Şehir ve medeniyet kavramlarına önem verdiklerini söyleyen Taşlı, bu
konuyu eğitim ile bağdaştırarak ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olan İstanbul
Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik ile ele alacaklarını ifade etti. Ertuğrul Taşlı,
tüm eğitimcileri çevrimiçi olarak düzenlenecek olan söyleşiye davet etti.
“Şehir, Medeniyet ve Eğitim” başlıklı söyleşi programı 30 Mart salı günü çevrimiçi olarak
düzenlenecektir.
Katılım için iletişim bilgileri: 0262 643 76 76
Prof. Dr. Gülfettin Çelik Kimdir?
1962 yılında Bulgaristan/Kırcaali'de doğdu. 1983 yılında Gebze İmam Hatip Lisesinden, 1987
yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsünden 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora
derecelerini aldı.
Çelik, 2010-2011 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2009-2010
yıllarında Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığı yaptı.
Ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu dekanı (2011-2013)
ve yine aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı (2011-2014).
2013- 2016 arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK Etik Kurulu Başkanlığı,
Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Üyeliği yapan Çelik, ardından Dicle Üniversitesi Rektörlüğü
görevini üstlendi.
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