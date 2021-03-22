Gebze Çözüm Koleji Rektör Gülfettin Çelik’i Ağırlıyor.

Kitap tahlilleri, film okumaları,

seminer, söyleşi, çalıştay ve atölye çalışmaları gibi çeşitli faaliyetlerin yer aldığı programda

bu ay İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’in katılımıyla “Şehir,

Medeniyet ve Eğitim” konulu bir söyleşi gerçekleştirilecek. Çevrimiçi olarak düzenlenecek

olan programa tüm eğitimciler de davetli.

Konu ile açıklama yapan Çözüm Öğretmen Akademisi Koordinatörü Osman Karadaş,

akademi programının önemli bir farkındalık oluşturduğunu; eğitimcilerin çeşitli etkinliklerle bir

araya gelerek birbirlerinin deneyimlerinden istifade ettiklerini söyledi. Düzenlenecek olan

çevrimiçi söyleşide kendisi de aynı zamanda bir Gebzeli olan İstanbul Medeniyet Üniversitesi

Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik’i ağırlamaktan dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.

Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı ise, Çözüm

Öğretmen Akademisi programının eğitim camiası içerisinde bir boşluğu doldurduğunu ifade

ederken öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve eğitimle ilgilenen kişilerin etkinliklere

katıldıklarını ifade etti. Şehir ve medeniyet kavramlarına önem verdiklerini söyleyen Taşlı, bu

konuyu eğitim ile bağdaştırarak ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biri olan İstanbul

Medeniyet Üniversitesi Rektörü Gülfettin Çelik ile ele alacaklarını ifade etti. Ertuğrul Taşlı,

tüm eğitimcileri çevrimiçi olarak düzenlenecek olan söyleşiye davet etti.

“Şehir, Medeniyet ve Eğitim” başlıklı söyleşi programı 30 Mart salı günü çevrimiçi olarak

düzenlenecektir.

Katılım için iletişim bilgileri: 0262 643 76 76

Prof. Dr. Gülfettin Çelik Kimdir?

1962 yılında Bulgaristan/Kırcaali'de doğdu. 1983 yılında Gebze İmam Hatip Lisesinden, 1987

yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi

Sosyal Bilimler Enstitüsünden 1989 yılında yüksek lisans ve 1994 yılında doktora

derecelerini aldı.

Çelik, 2010-2011 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcılığı, 2009-2010

yıllarında Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurucu dekanlığı yaptı.

Ayrıca İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi kurucu dekanı (2011-2013)

ve yine aynı üniversitede Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı (2011-2014).

2013- 2016 arasında TÜBİTAK Bilim Kurulu Üyeliği, TÜBİTAK Etik Kurulu Başkanlığı,

Araştırma ve Yayın Etiği Kurul Üyeliği yapan Çelik, ardından Dicle Üniversitesi Rektörlüğü