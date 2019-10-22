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Gebze Çözüm Kolejinde Organik Tarım Haftası Açılış Programı Yapıldı

ÇÖZÜM ETKİNLİKLERİ-ORGANİK TARIM HAFTASI(21-25 Ekim) açılış programı okul konferans salonunda düzenlenen etkinlikle gerçekleştirildi

Gebze Çözüm Kolejinde Organik Tarım Haftası Açılış Programı Yapıldı

22 Ekim 2019 Salı 09:42

. Organik Tarım ile ilgili bir sinevizyon gösterimi ile başlayan açılış programında Okul Müdürü Muharrem Çiftci selamlama konuşması yaptı. Organik tarımın önemine vurgu yapan Çiftci, bütün Çözüm okullarında 21-25 Ekim tarihleri arasında organik tarımla ilgili etkinliklerin düzenleneceğini ifade ederken hafta boyunca yapılacak etkinliklerde görev alan öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti. Açılış konuşmasının ardından Karikatürist-Yazar Demirhan Kadıoğlu, organik tarım ile görüşlerini katılımcılarla paylaşırken karikatür sanatı hakkında da gençlerle bazı paylaşımlarda bulundu. Okulumuzun hafta münasebetiyle düzenlemiş olduğu “Organik Tarım Karikatür Yarışması” nda juri üyeliği yapan Demirhan Kadıoğlu karikatür yarışmasının birincisini portre çizerek belirledi. Organik tarım açılış programı Demirhan Kadıoğlu’nun kitaplarını imzalamasıyla sona erdi. 

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