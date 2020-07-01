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EĞİTİM:
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GEBZE ÇÖZÜM ÖĞRETMEN AKADEMİSİ SERTİFİKA TÖRENİ

GEBZE ÇÖZÜM ÖĞRETMEN AKADEMİSİ SERTİFİKA TÖRENİ

GEBZE ÇÖZÜM ÖĞRETMEN AKADEMİSİ SERTİFİKA TÖRENİ

01 Temmuz 2020 Çarşamba 20:56

Çözüm Öğretmen Akademisi, Haziran ayı son oturumunu Eğitimci Fikret Tonyalı’nın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi ile gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Gebze Çözüm Koleji Tarih Öğretmeni Osman Karadaş’ın yaptığı söyleşiye Gebze Çözüm Egitim Kurumlarında görev yapan tüm öğretmenler katılım sağladı. Fikret Tonyalı, söyleşide eğitime dair tecrübelerini aktarırken öğretmen kimliği, etkili öğretmen, öğretmenin öğrenci, veli ve toplumla ilişkisi ile değerler eğitimi konuları ele alındı. Öğretmenin mesleğine aşık olması gerektiğine vurgu yapan Tonyalı, öğretmenin toplumda öncü rolünün olduğunu ifade etti. Öğretmenin ögrencisi ile iletişiminin önemli olduğunu söylerken bu iletişimini her an devam ettirmesi gerektiğini de sözlerine ekledi. Etkili öğretmenin hayattaki deneyimlerini öğrencilerine ve çevresine aktarmasını da tavsiye eden Tonyalı, değerler eğitimine de vurgu yaparak konuşmasını bitirdi.

 

Çözüm Öğretmen Akademisi Haziran ayı programı atölye çalışmaları, seminer, film okumaları, kitap tahlili ve söyleşinin yer aldığı dolu dolu etkinliklerin ardından sona ererken Gebze Çözüm Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Taşlı kapanış konuşması yaparak Çözüm Öğretmen Akademisi programına katılan ve programda emeği geçen herkese teşekkür etti. Söyleşinin ardından Çözüm Öğretmen Akademisi’ne katılım sağlayan öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi. Çözüm Öğretmen Akademisi Ağustos ayında kaldığı yerden devam edecek.

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