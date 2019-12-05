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Gebze Koç Ortaokulu’ndan önemli başarı

Gebze Koç Ortaokulu önce il düzeyinde yapılan sınava elemeyi geçerek bölge elemelerine katılmayı başardı. Geçen hafta yapılan Marmara bölgesi sınavda da başarılı olan Gebze Koç ortaokulu öğrencileri Türkiye Finallerine hazırlanıyor.

Gebze Koç Ortaokulu'ndan önemli başarı

05 Aralık 2019 Perşembe 09:59

2019 – 2020 öğretim yılında Türk Zeka Vakfı, Milli Eğitim Bakanlığı onayı ile düzenlediği Türkiye okullar arası Zeka oyunları Şampiyonasında Marmara Bölge Finali yapıldı.

Türkiye genelinde faaliyet gösteren devlet okulları ve özel okulların takım olarak katıldıkları Zeka ve Akıl oyunlarından oluşan şampiyonada, Gebze Koç Ortaokulu da katılım sağladı. Türk Zekâ Vakfı, öğrencilerin düşünme, karar verme ve problem çözme becerilerini geliştirmeyi ve öğrencilere yardımlaşma ve takım çalışması alışkanlıkları kazandırmayı amaçlıyor.
Gebze Koç Ortaokulu önce il düzeyinde yapılan sınava elemeyi geçerek bölge elemelerine katılmayı başardı. Geçen hafta yapılan Marmara bölgesi sınavda da başarılı olan Gebze Koç ortaokulu öğrencileri Türkiye Finallerine hazırlanıyor.

TÜRKİYE DERECESİ İLE DÖNMEK İSTİYORLAR

Matematik öğretmenleri Semra Özgür eşliğinde hazırlanan öğrenciler Ahmet Emir Kaya, Esma Kırcı  ve Sinan Alper Soylu  finalde de başarılı olarak Türkiye derecesi ile Gebze’ye dönmek istiyorlar.

MUTU VE GURURLUYUZ

Okul Müdürü Yılmaz Kol : “Sonuçtan mutluyuz ve gururluyuz. Öğrencilerimizin daha iyi şeyler yapabileceğini de biliyoruz. Öğretmen ve öğrencilerimizi çalışmalarında yalnız bırakmıyor ve tüm okul olarak destekliyoruz. Koç ortaokulu tüm alanlarda öncü ve lider olmayı amaçlayan genç ve dinamik kadrosuyla Milliği eğitimin temel amaçları doğrultusunda çalışmaya devam ediyor. Emeği geçen öğretmenlerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Türkiye finallerinde başarılar diliyorum.” Dedi.



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