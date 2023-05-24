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Genç Bilim İnsanlarımızdan Uluslararası Başarı

İlimizi ve ülkemizi uluslararası alanda temsil eden ilimiz öğrencileri, genç bilim insanları ülkeye Bronz Madalya ile döndüler.

Genç Bilim İnsanlarımızdan Uluslararası Başarı

24 Mayıs 2023 Çarşamba 12:04

TÜBİTAK BİDEB tarafından “2202 Bilim Olimpiyatları” programı kapsamında yetiştirilen genç bilim insanları; Kocaeli Özel Enka Mesleki ve Teknik Okulu Öğrencilerinden Azra Şekercioğlu ve Kadir Kaan Erbaş,  Kazakistan’ın başkenti Astana’da  30 Nisan - 6 Mayıs 2023 tarihleri arasında bu yıl 57’ncisi düzenlenen Mendeleev Kimya Olimpiyatlarına katıldılar. 
21 ülkeden 116 öğrencinin katılım sağladığı olimpiyatlarda başarı sağlayan öğrencilerimiz, yurda Bronz Madalya ile döndüler. 
(ISEF) 2023” Jüri Özel Ödülü Kocaeli’nin Oldu
Dünyanın En Büyük Liseler Arası Proje Yarışması “(Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması (ISEF) 2023” Jüri Özel Ödülü Kocaelili öğrencinin oldu. 
Dünya genelinde her yıl kendi ülkelerindeki bilim yarışmalarında en iyi dereceler alan öğrenciler, bilgi ve yeteneklerini yarıştırdığı ISEF'e katılma şansını elde ediyorlar. 
Bu bağlamda ülkemizde başarı yakalayan öğrencimiz Ahmet Kaan Altay, 14-19 Mayıs 2023 tarihleri arasında Dallas, Teksas'ta Kay Bailey Hutchison Kongre Merkezinde düzenlenen “ISEF 2023”te ülkemizi temsil etti. 
80’in üzerinde ülkeden bin 800’den fazla öğrencinin ter döktüğü yarışmada; TÜBİTAK 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında “Daika (Dört Ayaklı İnsansız Kara Aracı)” adlı projesiyle Türkiye 2.si Kocaeli Fen Lisesi 12. sınıf öğrencimiz Ahmet Kağan Altay; Mühendislik Teknolojisi/ Statik ve Dinamik (Engineering Technology: Statics & Dynamics) kategorisinde jüri tarafından verilen özel ödülle Ülkemize döndü. 
Bilim, sanayi, teknoloji aynı zamanda bilişim ve inovasyonun merkezi olan ilimizi ve ülkemizi başarıyla temsil eden, şanlı bayrağımızı dalgalandıran öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyor, üzerlerinde büyük emekleri olan öğretmen ve ailelerine teşekkür ediyoruz.
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