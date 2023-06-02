Genç kızlar enerji sektörünü tanıdı

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) hayata geçirdiği "Kadın Enerjisi - Next" projesinin öğrenci buluşmaları gerçekleştirildi. SEDAŞ Teknik Eğitim Merkezi’nde 30-31 Mayıs tarihlerinde düzenlenen etkinliğe SEDAŞ İnsan Kaynakları Müdürlüğü yöneticileri ve 46 kız öğrenci katıldı. Holding enerji grubu çalışanlarının kız çocukları ile başlanan “Kadın Enerjisi-Next” projesine bu yıl bölge meslek liselerinde eğitim alan kız öğrenciler de dahil edilerek kapsamı genişletildi. Programın açılış konuşmasında kadınların iş hayatında daha fazla etkinleşmesinin ve güçlenmesinin gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığının altı çizildi. Programa katılan 46 kız öğrenci SEDAŞ yöneticileri ile bir araya gelerek, enerji sektörünü yakından tanıma fırsatı yakaladı. “SEDAŞ Tanıtımı ve Enerji Sektörü Kariyer Fırsatlarının Paylaşılması” ve “Teknik Eğitimli Kadın Çalışanlar Sektörde Ne İş Yapar?” isimli sunumlarla başlayan etkinlik teknik akademide gerçekleşen teknik uygulamalar ile devam etti. Öğrenciler; elektrikte üretim, iletim ve dağıtım süreçleri, yeni teknolojiler ve güvenli kullanım için dikkatli olunması gerekenler hakkında teknik akademi uygulama eğitimleri ile bilgilendirildi. "Hızlı olan kazansın" oyunu ile keyifli bir aktiviteye dönüşen etkinlikte, enerjinin kadın yöneticileri, enerjide ve sahada kadın olmak gibi iş hayatına dair merak edilen konularda eğitici ve ilham verici konuşmalar gerçekleştirdi. KOCAELİ (İHA)