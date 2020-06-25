GTÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında gösterildi

Konu ile ilgili açıklamada bulunan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ulusal ve uluslararası üniversite listelerinde GTÜ' nün öne çıkıp yer almasının motive edici olduğunu söyleyerek şunları ifade etti: "Üniversitemizin ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında yer alması ve bu yerini koruması bizim, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademisyenlerimizin, tüm personelimizin ve paydaşlarımızın gurur kaynağı olmaktadır. Türkiye'nin öncelikli alanlarına ve teknolojik değişim ve dönüşümüne katkı sunmak için çıktığımız bu yolda ülkemize ve bölgemize katma değer yaratarak yolumuza hep aynı heyecanla devam edeceğiz. Üniversitemizin uluslar arası saygın üniversiteler arasında yer alması, daha çok proje üretilmesi, akademik çalışma yapılması, sanayi üniversite işbirliğinin artırılması, nitelikli insan kaynağının üniversitemize çekilmesi ve yetiştirilmesi konularında bizim daha çok emek vermemiz gerekliliği noktasında bizleri motive etmektedir." Sıralamada yer alan diğer Türk üniversiteleri;