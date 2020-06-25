banner490
EĞİTİM:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

GTÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında gösterildi

Times Higher Education (THE), 2020 yılının “En İyi Genç Üniversitelerini” açıkladı. Türkiye’den 23 üniversitenin de yer aldığı sıralamada Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) 301-350 bandında gösterildi. Dünya genelinde 50 yaşın altındaki genç üniversiteler; eğitim kalitesi, bilimsel araştırmaları, bibliyografik atıfları, uluslararası görünürlüğü ve endüstriyel gelirlerine göre ele alınarak her yıl değerlendiriliyor.

GTÜ dünyanın en iyi genç üniversiteleri arasında gösterildi

25 Haziran 2020 Perşembe 10:47

 Konu ile ilgili açıklamada bulunan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan ulusal ve uluslararası üniversite listelerinde GTÜ' nün öne çıkıp yer almasının motive edici olduğunu söyleyerek şunları ifade etti:  "Üniversitemizin ulusal ve uluslararası üniversite sıralamalarında yer alması ve bu yerini koruması bizim, öğrencilerimizin, mezunlarımızın, akademisyenlerimizin, tüm personelimizin ve paydaşlarımızın gurur kaynağı olmaktadır. Türkiye'nin öncelikli alanlarına ve teknolojik değişim ve dönüşümüne katkı sunmak için çıktığımız bu yolda ülkemize ve bölgemize katma değer yaratarak yolumuza hep aynı heyecanla devam edeceğiz. Üniversitemizin uluslar arası saygın üniversiteler arasında yer alması, daha çok proje üretilmesi, akademik çalışma yapılması, sanayi üniversite işbirliğinin artırılması,  nitelikli insan kaynağının üniversitemize çekilmesi ve yetiştirilmesi  konularında bizim daha çok emek vermemiz gerekliliği noktasında bizleri motive etmektedir." Sıralamada yer alan diğer Türk üniversiteleri;



Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Bilgievleri kayıtları başladı Bilgievleri kayıtları başladı
YDT Başladı YDT Başladı
Valilikten YKS açıklaması Valilikten YKS açıklaması
Başkan Büyükakın, LGS’ye gireceklere başarılar diledi Başkan Büyükakın, LGS’ye gireceklere başarılar...
Başkan Şayir’den öğrencilere LGS Mesajı Başkan Şayir’den öğrencilere LGS Mesajı
Başkan Büyükakın’dan öğrencilere müjde Başkan Büyükakın’dan öğrencilere müjde
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Bilgievleri kayıtları başladı
11 ilçedeki 17 Bilgievi’nde yaz sezonu Koronovirüs tedbirleri kapsamında online olarak yapılacak.

Haberi Oku