GTÜ Dünyanın En İyilerinden

Türkiye'den 44 üniversitenin girdiği listede GTÜ’nün yanı sıra şu üniversiteler yer aldı:
Çankaya, Koç, Hacettepe, Sabancı, Bilkent, Boğaziçi, Özyeğin, Doğu Akdeniz (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti), İstanbul, İstanbul Teknik, Karabük, Orta Doğu Teknik, Acıbadem, Akdeniz, Aksaray, Anadolu, Ankara, Atatürk, Atılım, Bahçeşehir, Başkent, Bezmialem Vakıf, Bolu Abant İzzet Baysal, Çukurova, Dokuz Eylül, Düzce, Ege, Erciyes, Eskişehir Osmangazi, Gazi, Gaziantep, İstanbul Medipol, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Marmara, Ondokuz Mayıs, Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya, Selçuk, Süleyman Demirel, TOBB Ekonomi ve Teknoloji, Tokat Gaziosmanpaşa, Yeditepe, Yıldız Teknik Üniversiteleri.