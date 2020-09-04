GTÜ Dünyanın En İyilerinden

Dünyanın en iyi üniversiteleri sıralaması THE tarafından açıklandı. GTÜ listede 1001+ bandında, sıralamadaki Türk üniversiteleri içinde 12. sırada yer aldı.

Türkiye'den 44 üniversitenin değerlendirmeye alınarak listeye girdiği Dünya Üniversite Sıralamaları 2021 yayınlandı. Times Higher Education (THE) tarafından 93 ülkeden 1.500’ün üzerinde üniversitenin dahil edildiği listede Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 1001+ bandında yer alarak, sıralamada olan Türk üniversiteleri içinde 12. sırada yer aldı. Zirvesinde İngiltere’den Oxford Üniversitesi'nin bulunduğu liste hazırlanırken öğretim kurumunun öğretim, araştırma, bilgi transferi ve uluslararası bakış gibi dört alan üzerinden 13 performans göstergesi göz önünde bulunduruldu.