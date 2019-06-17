GTÜ Lisansüstü araştırmalarını paylaşıyor

GTÜ lisansüstü öğrencileri, tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaları Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumunda farklı bölümlerdeki akademisyen ve sektör temsilcileri ile iki gün boyunca paylaşacak.

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) Fen Bilimleri Enstitüsü(FBE) tarafından GTÜ Mimarlık Fakültesinde gerçekleştirilecek olan “Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu ve Tanıtım Günleri 2019” yapılan açılış töreni ile başladı. Açılışa GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TUBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan'ın yanı sıra farklı bölümlerden akademisyenler, öğrenciler, sanayi, özel sektör ve kamu kurum temsilcileri katıldı. Geleneksel olarak dördüncüsü gerçekleştirilen etkinlikte iki gün boyunca; üniversitenin lisansüstü programlarının tanıtılması, lisansüstü öğrencilerinin tez konuları kapsamındaki proje fikirlerini veya yaptığı çalışmaların paylaşarak farkındalık oluşturması ve sektör temsilcileri ile işbirliğinin sağlaması hedefleniyor.

GTÜ SANAYİNİN ÇÖZÜM ORTAĞI

Saygı duruşu ve istiklal Marşı'nın okunması ile başlayan Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumunda ilk konuşmayı GTÜ Rektör Yardımcısı/FBE Müdürü Prof. Dr. Arif Çağdaş Aydınoğlu yaparak sempozyuma bu yıl 179 araştırma özeti başvurusu olduğunu belirterek etkinlik programında kabul edilen, sözlü oturumlarda 28 araştırma ve poster oturumlarda 140 araştırmanın kabul edilerek katılımcılarla paylaşılacağını söyledi. Aydınoğlu sempozyumda paylaşılan araştırmaların bölümler arasında ve dış paydaşlar ile yeni iş birliktelikleri oluşturulmasının hedeflendiğini ifade etti. Konuşmasında özellikle sanayinin ihtiyaçlarına yönelik üniversitenin yeni lisansüstü programlar ile yeni dönemde de çözüm ortağı olacağını belitti. Lisansüstü programlara yapılan güz dönemi başvurularının üniversitenin toplam öğrenci sayısının 6'da 1'i olmasının bu programların hedeflerine hizmet eder programlar olmasını kanıtladığını vurguladı. Üniversitede yapılan araştırmaların ülkenin ve bölgenin kalkınmasına yönelik öncelikli alanlarda olması için yönetim olarak özen gösterildiğini belirtirken Aydınoğlu, üniversitede yapılan çalışmaların akademik çıktı olarak değil de ürün ve ticarileşmeye yönelik sonuçlar çıkarmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi. Aydınoğlu konuşmasını lisansüstü çalışmaların desteklendiği programlardan söz ederek tamamladı.

GTÜ ÇAĞDAŞ VE İHTİYACA YÖNELİK ÇALIŞMALAR İÇİNDE

GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan açılış töreninde yaptığı konuşmada GTÜ lisansüstü programlarının Nanoteknolojiden Savunma teknolojilerine kadar geniş bir yelpazeye sahip enstitülerde çağın ve bölgenin ihtiyaçlarına göre yürütüldüğünü söyledi. Aslan, üniversite olarak, üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesinde, ülkemizin bilim ve teknolojik kapasitesinin artırılmasında, üniversite – kamu – özel sektör işbirliği ile Ar- Ge çalışmaları yapılarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası özellik taşıyan projelerle lisansüstü çalışmalarının sürdürülmesinde ve sorunlara çözüm önerileri sunulup, uygulamaya geçirilmesinde yoğun bir çaba gösterildiğini ifade etti. Aslan, günümüzde özellikle mühendislik alanlarında yaşanan hızlı gelişmelerin sonucu çağdaş teknolojinin ihtiyaç duyduğu uzmanlık bilgisinin karşılanması için lisansüstü programların öğrencileri değişik alanlarda, lisansüstü derslerle ve ileri araştırmalarla hazırlaması ile mümkün olacağını söyledi. GTÜ’nün bu anlamada önemli bir hizmet sağladığını sözlerine ekledi.

SEKTÖR TEMSİLCİLERİ KONUŞACAK

Sempozyumda iki gün boyunca araştırma sunumlarının yanı sıra Prof. Dr. İbrahim KILIÇASLAN (TÜBİTAK MAM Müdürü), Prof. Dr. Şaban TEKİN (TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü), Nil SÖNMEZ (GOSB Bölge Müdürü), Fatih KAFALI (İBB İSBAK Akıllı Şehir Strateji Geliştirme Müdürü), Alper KANCA (TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı), Dr. Fikret KOÇ (Hayat Kimya AR-GE Başkan Yardımcısı), Hakan DEMİRCİ (KOSGEB Kocaeli OSB Müdürü), Fatih BİRİNCİ (TÜBİTAK BİLGEM Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü Müdür V.) davetli konuşmacılar olarak sözlü oturumlarda ilgili sektördeki faaliyetler hakkında bilgi verecek ve sözlü oturumlara başkanlık yapacak.