GTÜ mesleki eğitime proje sundu

Mesleki eğitimde uygulamalı bilgi ve beceri kazandıracak, Endüstriyel Robot Modeli ve Mekatronik Laboratuvar Projesi, MEB ve mesleki eğitim kurumlarına tanıtıldı. GTÜ’nün bu konuda güncel endüstri uygulamalarına en yakın mesleki eğitim ekipmanlarının merkezi olması hedefleniyor.

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) kampüsünde yapılan Endüstriyel Robot Modeli ve Mekatronik Laboratuvar Projesi tanıtım toplantısına Gebze Kaymakamı Mustafa GÜLER, Dilovası Kaymakamı Mustafa Asım ALKAN, Çayırova Kaymakamı Hasan Gözen, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilli Yaşar ÇAKMAK, Gebze Belediye Başkanı Zinnur BÜYÜKGÖZ, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, TÜBİTAK-Bilgem Başkanı Hacı Ali MANTAR, Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürü Şener DOĞAN, Darıca İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail OĞUZ, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Azmi TUNÇ, Dilovası İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat BALAY, Bilişim Vadisi Genel Müdürü A. Serdar İBRAHİMCİOĞLU, akademisyenler ve mesleki okul müdürleri katıldı.

ÖĞRENCİLER ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMALARI YAPACAK

Endüstriyel Robot Modeli ve Mekatronik Laboratuvar Projesi’ni proje koordinatörü Turgay Yıldırım tanıttı. GTÜ' de uygulanan modellemeden söz etti. Proje ile robot similasyon, robot programlama, sistem eğitimleri, tasarım ve otomasyon eğitimleri başlıklarında öğrencilere deneyimler kazandırılacağını söyledi. Bu proje ile öğrencileri endüstriyel robot mekaniği ve elektronik bilgilerini, kodlama öğrenimleri ve el becerilerini ortaokul ve lise dönemlerinde geliştirmek, üniversite döneminde uygulayıcı ve geliştirici konuma ulaştırmanın hedeflendiğini söyledi. Yıldırım, öğrencilerin okullarda bulunan laboratuvarlarda makinelerle ilgili yetkinliği kazanacak duruma gelemediklerini vurguladı. Bu projede öğrencilerin robotun aksanlarını öğrenecek, hareket komutlarını öğrenecek, motor ve sürücü ekipmanları öğrenecek, kumanda modüllerini öğrenecek, robotu oluşturan eklemlerin birbiri ile nasıl çalıştığını öğreneceklerini ve robotun üzerine her türlü gelişmeyi kendilerinin uygulayabileceklerini söyledi. Yıldırım katılımcılara, robot sistemleri sürekli geliştirmelerinin öğrencilere Endüstri 4.0 uygulama imkânlarını doğuracağını ifade ederek teknik detayları aktardı. GTÜ’ nünde bu konuda hizmet verecek bir ARGE merkezi konumuna ulaşması, bu çalışmaların ilerlemesindeki hedeflerden birisi olarak belirtildi.

Toplantıda yaptığı konuşmada GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, GTÜ’de yapılan atölye çalışmalarında uygulanan Endüstriyel Robot Modeli ve Mekatronik Laboratuvar kitleri ile yapılan çalışmaların, teorinin dışında uygulamalı ve pratik eğitime katkısından söz etti. Milli Eğitim yetkilileri ile birlikte bu projeyi diğer mesleki eğitim kurumlarına ulaştırmak için girişimlere başlayacaklarını belirtti.

Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ise toplantıda yaptığı konuşmada kendilerine gelen kodlama ve bilişim isteklerinin artması sonucu bu konuda çözüm üretecek tarafları bir araya getirmeyi amaçladıklarını söyledi. Aslan, bu konuda “Okullarımızdaki bu eğitimlerde kullanılan materyallere bir standart getirmek, eğitmenlerin eğitimini amacına uygun en doğru şekilde yapabilmek için ortak bir akılla hareket ederek bu hizmeti tüm taraflarla birlikte yürütmeyi amaçlıyoruz. Bu toplantıda bu amacın bir başlangıcı olacak. Hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.