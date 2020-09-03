GTÜ öğrencileri Kocaeli’yi temsil edecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı Türkiye Münazara Ligi Kocaeli Finali Gebze’de gerçekleştirildi. GTÜ Öğrencilerinin oluşturduğu ‘Grup Turkuaz’ finalist olarak Çanakkale’deki bölge finalinde Kocaeli’yi temsil etmeye hak kazandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından üniversiteli gençler arasında düzenlenen Türkiye Münazara Ligi yarışmalarının Kocaeli İl finali geçtiğimiz hafta sonu Gebze Gençlik Merkezi’nde gerçekleşti. Yarışmaya farklı üniversitelerin öğrencilerinden oluşan altı takım katıldı. Üç maç üzerinden gerçekleşen müsabakalarda Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) öğrencilerinden oluşan Turkuaz Grubu birinci oldu. Yarışmada Münazırlar, GTÜ Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Erkan Yılmaz ve Muhammet Emrah Küçük, 26 Ekim 2020’de Çanakkale’de gerçekleşecek bölge finalinde ilimizi temsil edecek. Türkiye Münazara Ligi ise 5-6 Kasım tarihinde Ankara’da gerçekleşecek.





DERECE İÇİN TER DÖKTÜLER

Birincilik ipini Turkuaz adlı ekibin göğüslediği yarışmada ikinci sırayı İbni Haldun Üniversitesi’nden Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü öğrencisi Betül Elif Gülyeşil ve Karşılaştırmalı Edebiyat Programları öğrencisi Hannenur Açıkgöz’ün yer aldığı Şeyhpiri; üçüncülüğü Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet İbrahimbaş ve Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Sedat Çılız’dan oluşan Mavera adlı ekip edindi.