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Haydi, Çocuklar Annelerle Ko-Mek’e

Geçtiğimiz dönem ilk kez Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle kapılarını açan KO-MEK bu yaz tatilinde de çocuk oyun odalarını şenlendirecek

Haydi, Çocuklar Annelerle Ko-Mek'e

29 Haziran 2022 Çarşamba 21:37


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK) gerçekleştireceği birbirinden önemli eğitim projeleriyle bu yaz dönemine de hızlı giriyor. Gençlere yönelik sosyal kültürel faaliyetler düzenleyen KO-MEK, çocuk oyun odalarını bu yaz döneminde de unutmadı. Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, Anne Çocuk Yaz Atölyesi projesiyle yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocuklarımızın aileleriyle beraber eğlenerek öğrenme ve pratik bilgileri kazandırmayı hedeflemektedir.


ÇOCUKLAR YAZ KURSUNA

37-72 ay yaş grubu arasındaki çocukların anneleriyle birlikte katılacağı yaz atölyelerinde düzenlenecek etkinliklerde KO-MEK’in sanat ve meslek eğitimi veren bir kurum olmasının yanı sıra hayatın her alanında Kocaeli gençliğinin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlaması planlanıyor. Anne ve çocuklar, çocuk oyun odası atölyelerinde doyasıya vakit geçirirken gün boyunca hem eğlenecek hem de günlük hayatta öğrenmenin tadını çıkaracak. 


BU KURS ÇOCUKLARA ÇOK ŞEY KATACAK

Anne Çocuk Yaz Atölyeleri; Çocukların bilişsel, duyusal ve psiko-motor yönden gelişimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeye yer veren esnek çerçeve öğretim programı anlayışını benimsiyor.


YAZ ATÖLYESİ PROJESİNİN İÇERİĞİ

Anne çocuk yaz atölyesinin amacı 37-72 ay yaş arasındaki çocuklara aileleriyle birlikte yaptığı eğlenceli etkinliklerle görsel ve el becerileri kazandırarak gelişimlerini sağlamak. Eğitimler 27 Haziran-29 Temmuz 2022 tarihleri arasında Pazartesi-Salı-Perşembe-Cuma günleri 10.00-15.00 aralığında verilecek. Eğitimlerde 1. grup 10.00-12.00 arası, 2. grup ise 13.00-15.00 saatleri arası yapılacak. 


NASIL BAŞVURABİLİRİM?

Anne Çocuk Atölyesinden yararlanmak için www.komek.org sitesinden online başvuru yapabilirsiniz. 37-72 ay yaş arası çocukların Anne Çocuk Atölyesi kapsamında ailesi olmadan kursa kabul edilmeyecektir. Kursiyerler, katılım belgelerini eğitim sonunda alabilecekler.


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