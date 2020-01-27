İtfaiyeden, KOÜ Hastanesi çalışanlarına eğitim

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, kurum ve kuruluşlarda yangın güvenliği eğitimleri vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi(KOÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil durum ekibi, İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü İtfaiye Eğitim Merkezi KOBİTEM’den uygulamalı yangın eğitimi aldı. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği, iş güvenliğine büyük önem verdiklerini belirterek Kocaeli İtfaiyesi’nin imkân ve kabiliyetine, bilgi ve tecrübesine güvendikleri için acil durum ekiplerinin eğitimlerini Kocaeli İtfaiyesi’nden almaya karar verdiklerini ifade etti.

KOBİTEM TARFINDAN

Kocaeli İtfaiyesi’nde yapılan gerçeğe yakın farklı tipte yangın simülasyon uygulamaları, acil durum ekiplerinin bilgi ve becerilerini artırıyor. Yapılan son eğitimlere katılan KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil durum ekibi de İtfaiye Eğitim Merkezi Eğitim Sahası’nda teorik ve pratik olarak birçok konu hakkında bilgi sahibi oldu. Üç gün süren eğitimlerde; yanma ve yangın teorisi, yangın yerindeki tehlikeler, kişisel koruyucu donanım ve temiz hava solunum cihazları, yangına müdahale malzemeleri, kapalı ve dumanlı ortamlarda ilerleme teknikleri, ekip çalışması ve yangına müdahale organizasyonu başta olmak üzere birçok konuda teorik ve pratik bilgiler aktarıldı.

KATILIM BELGESİ VERİLDİ

Verilen teorik bilgilerin devamında, itfaiyecilerin kuşandıkları koruyucu giysi ile yangın söndürme, koruma ve kurtarma konularında uygulamalı eğitimler de yaptırıldı. Kocaeli İtfaiyesi Eğitim Merkezi KOBİTEM, ilimiz dâhilindeki tüm kurum ve kuruluşlara acil durum ekip eğitimleri, yangın eğitimleri, yüksek açı teknik kurtarma eğitimleri, trafik kazalarında kurtarma teknikleri eğitimi, kapalı ve dar alanda kurtarma teknikleri eğitimi başta olmak üzere birçok konuda eğitimler veriyor.