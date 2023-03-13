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İzmit Belediyesi Çınar Akademi’de Kabul Kurum Sınavı Gerçekleşti

- İzmit Belediyesi Çınar Akademi’de kurum kabul sınavı 11-12 Mart tarihlerinde tamamlandı.

İzmit Belediyesi Çınar Akademi'de Kabul Kurum Sınavı Gerçekleşti

13 Mart 2023 Pazartesi 13:07

                                           
  
  İzmit Belediyesinin eğitimde fırsat eşitliği sağlamak adına hayata geçirdiği Çınar Akademi’de şubat ayında yapılması planlanan kurum kabul sınavı, yaşanan deprem felaketleri sonrası 11-12 Mart tarihlerine ertelenmişti. 10 Mart tarihinde tamamlanan başvuruların ardından kurum kabul sınavları, 11-12 Mart tarihlerinde gerçekleşti. Sınava giren öğrenciler, öğrenim görmeye hak kazanmak için sonuçlarını bekleyecek. 
 
  “En büyük amacımız velilere katkı sağlamak” 
  Kurum kabul sınavı öncesinde açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Çınar Akademi Kurum Müdürü Burcu Dursun, “11 ve 12 Mart tarihlerinde yaptığımız kurum kabul sınavına 11 ve 12. sınıf öğrencilerimizi davet ettik. Bu sınav sonuçları, önümüzdeki hafta velilerimizin telefonuna mesaj ile iletilecek. Sınavda kazanım eksiğine göre sıralama gerçekleşecek. Kazanan öğrencilerimiz ile birlikte ağustos ayının ikinci haftasında eğitime başlayacağız. Bir hızlandırma programı gerçekleştireceğiz. Ardından okulların açılması ile birlikte normal eğitime devam edeceğiz. Okulların açılması ile birlikte hafta sonu ve hafta içi öğrencilerimize eğitim vereceğiz. Öğrencilerimizin aldığı bu eğitim tamamen ücretsiz olacak. Aynı zamanda öğrencilerimize kaynak kitap desteği verip ücretsiz deneme sınavları gerçekleştiriyoruz. Velilerimize katkı sağlamak en büyük amacımız” dedi. 
  



                               


İHA
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