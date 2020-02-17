Kağıt ve geri dönüşümün önemi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Seka Kağıt Müzesi, köy okullarını gezerek çocuklara geri dönüşümün önemini ve kağıt oluşumunun evrelerini anlatıyor. Kâğıt Müzesi son olarak Gebze Kargalı köy okulundaki çocuklara geri dönüşümün önemi, atık kâğıtların kullanımı, kâğıt üretiminin tüm evreleri ve müze hakkında bilgiler verdi.

KAĞIDIN BÜYÜLÜ DÜNYASI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı olarak hizmet veren SEKA Kâğıt Müzesi, köy okullarını kâğıdın büyülü dünyası ile buluşturuyor. Sömestr döneminin bitmesiyle birlikte kaldığı yerden devam eden proje kapsamında Gebze Kargalı ilk ve ortaokuluna gidildi.







KÖY OKULLARINA ZİYARET

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile gerçekleştirilen protokol kapsamında her hafta bir köy okulu kâğıdın büyülü dünyası ile buluşuyor. Projenin başından bu yana 32 köy okulunda 3 bin 840 öğrenciye ulaşıldı. Kâğıt Müzesi son olarak Gebze Kargalı köy okulundaki çocuklara geri dönüşümün önemi, atık kâğıtların kullanımı, kâğıt üretiminin tüm evreleri ve müze hakkında bilgiler verdi.

Öğrenciler gerçekleştirilen aktivitelerde geri dönüşüm yöntemi ile kendi kâğıtlarını yaparken hem eğlendi hem de öğrendi.









