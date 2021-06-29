Kale'den GTÜ'ye AR-GE desteği

Gebze Teknik Üniversitesi(GTÜ) kampüsü içinde kurulan, Kale Grubu’nun kurucusu ve onursal başkanı Dr. İbrahim BODUR’un adının verildiği Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı’nın açılışına Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Hasan ASLAN'ın, Kale Grubu CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep BODUR OKYAY'ın, Başkan Yardımcısı Tarık Özçelik, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Işıl KURNAZ, GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ü. Barış KUTMAN ve akademisyenler katıldı.

Dr. İbrahim BODUR Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı sürdürülebilir tarım, tarımda izlenebilirlik, bitki besleme ve yenilikçi gübreler, gıda güvenliği, besin kalitesi ve beslenme güvencesi ile ilgili araştırmaların en önemli boyutlarından biri olan element analizlerinin her türlü toprak, gübre, çözelti, bitki ve gıda numunesinde çok yüksek hassasiyette yapılabilmesini sağlayacak.

Törenin açılışında konuşan GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan katma değeri yüksek laboratuvar ve üniversite- sanayi iş birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Her yeni laboratuvar, Ar-Ge kapasitemizi ve akademik çıktılarımızı arttıracak her yeni donanım, bizim için son derece kıymetlidir; fakat bu laboratuvar bizim için herhangi bir yeni laboratuvar değildir. Biyoteknoloji Enstitüsü Dr. İbrahim BODUR Sürdürülebilir ve İzlenebilir Tarım Test ve Analiz Laboratuvarı, 2 Nisan 2021'de Üniversitemiz ile sürdürülebilir ve çevre dostu topraksız seracılıkta öne çıkan bir Kale Grubu şirketi olan Mavruz Tarım arasında imzalanmış olan iş birliği protokolü kapsamında, Kaleseramik Eğitim, Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı KSV’nin değerli katkılarıyla kurulmuş olup, Üniversite-Sanayi iş birliğinin somut ve çarpıcı bir çıktısıdır.

Bu laboratuvar Gebze Teknik Üniversitesi ile Kale Grubu arasında yıllar öncesine uzanan iş birliği tarihine düşülmüş önemli bir nottur ve öyle ümit ediyoruz ki, Biyoteknoloji Enstitümüz ile Mavruz Tarım arasındaki Ar-Ge iş birliği her iki taraf ve neticede de ülkemiz için büyük katma değerler yaratacaktır. Biyoteknoloji Enstitüsü’nün yapımı tamamlanmak üzere olan yeni binası ile Ar-Ge serasının arasında bulunan bu laboratuvar, Enstitümüzün sürdürülebilir tarım, bitki besleme ve bitki biyoteknolojisi alanlarındaki iddiasını daha da kuvvetlendirecek, bilhassa yenilikçi gübreler, gıda güvenliği, izlenebilir gıda, biyofortifikasyon ve kalite ile ilgili çalışmalara önemli hız kazandıracaktır.

Laboratuvarımıza kurulmuş olan indüktif eşleşmiş plazma / optik emisyon spektrometresi ve basınçlı mikrodalga hızlandırılmış reaksiyon sistemi gibi yüksek teknoloji ürünü cihazlar, her türlü bitki, gıda, toprak, gübre ve çözelti numunesinde element analizlerini çok yüksek düzeyde hassasiyet ve tekrarlanabilirlik ile gerçekleştirebilmemizi mümkün kılacaktır. Neticede bu imkân; uluslararası literatüre daha da çok özgün katkı, ürün odaklı daha da çok Ar-Ge projesi, daha da çok Üniversite-Sanayi işbirliği ve sanayiye daha da çok hizmet anlamına gelecektir. Başta Sn. Zeynep BODUR OKYAY olmak üzere, tüm Kale Grubu’na ve KSV’ye Üniversitemize bu iş birliğimiz vesilesiyle yapmış oldukları değerli katkılar için bir kez daha teşekkür ediyor, Biyoteknoloji Enstitümüze ve Mavruz Tarım’a birlikte yürütmekte oldukları Ar-Ge çalışmaları için başarılar diliyorum.”

İŞ BİRLİKTELİĞİMİZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Açılışta konuşan Kale Grubu CEO'su ve Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep BODUR OKYAY yöneticisi olduğu yapının bu iş birliği içinde yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ile olan işbirliğinin devam edeceğinin sözünü verdi. Zeynep BODUR OKYAY şöyle dedi:

“GTÜ Değerli öğretim üyeleri ile tanıştıktan sonra merakla bu işin ne olduğunu anlamaya çalıştık, sürdürülebilirlik, tarım, biyoteknoloji konuları satır başları ile anlamaya çalıştık gördük ki hepsi birbirinin içerisinde ve çok derin konular, dünya içinde en önemli problemlerden bir tanesi nitelikli gıda üretimi ve bunun tüketilirken de izlenile bilirliği. Bu Laboratuvar tarım konusunda birçok şirkete kapsamlı işler yapmak isteyen kurumlara hizmet edecek. Böyle bir altyapı ve yeteneğin bilimsel olarak var olduğu bir üniversitede, bu teknolojik altyapıyı da sağlayınca çok kıymetli işler yapılabilir diye düşündük. Öğrencilerinde projeleri, yapılan ve hayal edilen işlerinde yapılabilmesi için elzem bir şey olduğunu hissettik.

Amacımız yetkin ve yetenekli insan kaynağının bu tür donanımlarla üretkenlik kapasitesini arttırmak. Ben iyi bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Bunda Rektör hocamızın insancıl, mütevazi ve teklife açık yapısının da etkili olduğuna inanıyorum. Bu iş birliğinin üniversite ile devam etmesini istiyorum. GTÜ Mühendislik Fakültesi ile yürüttüğümüz projeler var, onları da daha derinleştirerek devam edebiliriz. Sürdürülebilirlik kapsamında ülkemizin de karşı karşıya olduğu özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde hem tarım ilgilendiriyor hem sanayi ürünlerini ilgilendiriyor, tehditlere karşıda hazırlıklı olmamız ve gerekli önlemleri almamız lazım o noktada da beraber çalışmamız mümkün olabilir. Bu bir başlangıç diyorum ben, bundan sonra birçok projede hem üniversitenin yetkinliklerinden faydalanmak hem de birlikte daha rekabetçi, refahı daha yüksek bir ülkeye beraberce hizmet etmek üzere çalışırız diye düşünüyorum. İbrahim Bey'in en sevdiğim lafı şuydu; ‘Teknoloji araç amaç insanın mutluluğu ve refahı’ derdi. Bu nedenle her şeyin merkezine insanı koymamız gerekir dolayısı ile insan kaynağı yetiştiren önemli bir kurum olarak hizmet yapan üniversitemize bizim de tuzumuz olursa çok mutlu oluruz.”

Kurdele kesiminin ardından GTÜ Biyoteknoloji Enstitüsü Ar-Ge serası gezilerek, Kale Grubu kurucusu ve onursal başkanı Dr. (h.c.) İbrahim BODUR anısına ağaç dikimi gerçekleştirildi. Tören sonrası ayrıca GTÜ Teknopark, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve FLY BVLOS uçuş okulu gezildi.